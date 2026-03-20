安藤美姫、長女に「本当はスケートをやってほしくない」複雑な葛藤を吐露　『秘密のママ園2』

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日に配信された。

安藤美姫の長女・ヒマワリさんもスケート挑戦

番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。

ヒマワリさんも5年前から本格的にスケートに挑戦しているといい、安藤は「本当はスケートをやってほしくない」「絶対つらい思いをする」と、同じ道を歩む娘に対して母としての複雑な葛藤を吐露。自身が直接スケートを教えない理由についても、「スケートの楽しさを教えてあげられない」「最初から厳しくなっちゃう」と、親が指導することの難しさを語った。

そんな安藤が、娘のスケート挑戦を見守る理由について、過去にヒマワリさんから「ママと一緒に滑りたい」と言われたことで「スケートをやりたいじゃなくて、ママと一緒に滑りたいって言ってくれた時に本当によかったなって……」と心が動いたと明かす。「すごく誇りに思えた」と喜びをにじませる温かい親子のエピソードに、スタジオも感動に包まれた。