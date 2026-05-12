乃木坂46賀喜遥香「令和8年8月8日にようやく私の番が来た！」誕生日に開催される「真夏の全国ツアー2026」福岡公演に喜び爆発

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月7日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。本記事では、乃木坂46が参加したファッションイベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」や「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」について語った模様をお届けします。＜リスナーからのメッセージ＞「先日の『ガールズアワード』でのライブ、お疲れさまでした！ 乃木坂46はトップバッターでしたが、パフォーマンスがすごくてかっこ良かったです。特に『Same numbers』が大好きなので、披露されてすごくうれしかったです！ 遥香先生のおかげで私の今があるので、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、今年の『真夏の全国ツアー』の福岡公演に初参戦します。遥香先生の誕生日におこなわれるので、すごくうれしいです！」（大分県 22歳）賀喜：先月おこなわれた「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に、乃木坂46が出演させていただきました。アーティストライブのトップバッターを私たちが務めまして、「Same numbers」「帰り道は遠回りしたくなる」「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の3曲を披露しました！このときに着ていた衣装が黒と金で本当にかわいくて、メンバーも大好きだし、ファンの皆さんも「好き！」って言ってくださるデザインで踊らせていただきました！ 新曲も披露できて、それを生徒ちゃんも見てくれたなんて！ ありがとう～！「全国ツアーの福岡公演に初参戦」っていうことは、ライブに初参戦？ 福岡公演に初参戦？ どっちだろう（笑）？ この福岡公演の開催日が8月8日（土）で、私のお誕生日なんです！ お誕生日と「真夏の全国ツアー」がかぶるのが初めてなんですけど、ライブの当日にお誕生日の子がいると、ケーキを用意してもらえたり、ライブのなかで「ハッピーバースデー」を歌ってもらえたりするんです。それをいつも見ていて「いいな～」って思っていたから、「令和8年8月8日にようやく私の番が来た！」と思って（笑）。私もめちゃくちゃうれしい！ だからこそ、乃木坂46全体のライブではあるけど、私のことが好きな人は、良かったらたくさん来てくれたらうれしいな♡今年の「真夏の全国ツアー」も盛り上げていけたらなと思うので、楽しみにしていてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info