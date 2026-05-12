『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』は“予算”との戦いだった!? CGI監督が制作秘話を明かす

TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

今回は、『エヴァンゲリオン』シリーズでCGを手がけたスタジオカラー デジタル部に所属するCGI監督・鬼塚大輔さんと、CGIアニメーションディレクター・松井祐亮さんの対談の様子をお届け。ここでは、2007年に公開された『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』でCGI監督を務めた鬼塚さんが、制作当時のエピソードを語りました。

鬼塚：最初は新しく作るのではなく、フィルムを再編集して作る予定だったんですよ。「短い期間でざっと作ります」と聞いていたので、「何が手伝えるのかな？」みたいな感じで思っていたんですけれど、ラッシュチェックの日に、庵野（秀明）さんが「これだと商売にならんな」って言い出しまして（笑）。とりあえず作り直すことになり、結果、描き直しもおこなうことに……。リアルタイムで見ていましたけど、話がどんどん変わっていくみたいな感じでした。

松井：あるあるですよね。

鬼塚：たぶん、ガンダム方式でやろうとされたんだと思うんですけど、やっぱり、見直したらいろんなことが気になり始めてしまって。人の作品はそれでいいと思ったんだけど、自分のはたぶんそれでは許せなかったんだと思います。だから、作画も最初はレイアウト兼用と言っていたけど、「結局これ、全部描き直してるよね」みたいな（笑）。比べていただいたら分かりますけれど、TVシリーズと新劇場版だと絵が全然違う。

松井：全然違います。

鬼塚：だから、最終的に作画も流用じゃなくて描き直しているし、最後の第6の使徒のシーンなんて、もう全部CGに変わっちゃって「おっと!?」っていう感じでした。そういう意味でいうと、僕は結局、人を集めたり、お金の計算をしたり、クオリティコントロールもしたり、いろいろなことをやっていました。

松井：そうですね。

鬼塚：人もいないし、立ち上げたばっかりの会社で、ひと月で拘束できないくらいの予算でやっていたから、外注するにも（作成する）モデルごとに単価でお願いしていくわけだけど、それは監督には関係ないから、どんどんリテイクが来るんですよね（笑）。

松井：ハハハ……（笑）。

鬼塚：それをどう調整するかっていうのが一番大変でした。なので、ある種『：序』は予算との戦いだったわけですよ。「庵野さんのやりたいことを、この予算でどうやって再現する？」みたいな。当然クオリティを確保しながら、人の確保と予算のなかにどう収めるか、その戦いが『：序』だったみたいな感じはします。