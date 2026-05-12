高橋尚子「体を作るためには練習だけじゃダメ！」石川佳純＆吉田沙保里と“お米”エピソードで意気投合！

5月5日（火・祝）に放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026」。パーソナリティ遠山大輔と潮紗理菜が、ＪＡ全農チビリンピック2026が開催された日産スタジアム西ゲート「全農お楽しみ広場」から、公開生放送でお届け！ 本記事では、11時台にゲスト出演した石川佳純さん、高橋尚子さん、吉田沙保里さんが“お米”の大切さを語り合った模様を紹介します。遠山：チビリンピックでは、小学生を対象としたスポーツ競技がおこなわれていて、副賞としてお米などが贈呈されますが、アスリートとして“お米”というのは大事ですか？高橋：ものすごく大切です！ 私の勝負飯は「ごはん、お餅、うどん」でした。潮：へー！高橋：（大会の）前日は、うどんにお餅をトッピングして、ご飯と一緒に食べていました。真っ白な食卓です。そして、当日もお餅をおかずにご飯を食べる。最後のエネルギーは炭水化物ですよ！ やっぱり、お米をしっかり食べることによって元気になれて、活躍できます。遠山：（炭水化物を摂らないと）フルで走りきれない？高橋：炭水化物をしっかり蓄えることでガソリンになるんですよね。体を作るためには練習だけじゃダメです！ しっかり食べなければ、上（のレベル）にあがっていけないです。高橋：やっぱり、食べることはすごく大切ですよね？石川：大切だと思います。ちなみに、私の勝負飯はおにぎりで、オリンピックとか世界選手権のような大きい試合の前には、必ずおにぎりを食べてコートに入るようにしていました。遠山：大きさはどれくらいですか？石川：手のひらサイズぐらいですかね。遠山：それを1つ？石川：1つか2つを1時間前くらいに食べていました。吉田：おにぎりを握って（会場に）行くって……。石川：そうなんですよ、海外でもお米と炊飯器を持って行ってました。高橋：（会場でおにぎりを食べる）卓球選手って多いですよね？石川：そうなんですよ！ 結構流行っていて、みんなやってます。高橋：吉田さんは、一番体の頑丈さが必要な競技ですけど、小さい頃はどうだったんでしたっけ？吉田：私は本当に小食で……。遠山：そうなの!?吉田：こう見えて多分（3人のなかで）一番食べられない。一番食べそうでしょう？ 強いイメージがあるから。遠山：はい。吉田：でも、本当に食には苦労して、泣きながら食べたこともありました。リオデジャネイロオリンピック（2016年開催）のときなんて、大会の1週間前、日本から出発する前から緊張もあって食べられなくて……減量はなかったので、好きな物を好きなだけ食べられるのはすごく良かったんですけど。そのなかでも、母が買ってきてくれたお餅とかお米は本当に力になりましたね。遠山：お米の大切さがうかがい知れるエピソードですね。＜番組概要＞番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026放送日時：5月5日（火・祝）11:30～13:00パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜ゲスト：11時台・石川佳純（全農）、高橋尚子、吉田沙保里12時台・髙橋未来虹（日向坂46）、宮地すみれ（日向坂46）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/chibi2026/