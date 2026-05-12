「母の日」のプロ野球で使った“ピンクの用具”はどこに行く？長野久義が回答「家族にあげたり…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月10日（日）の放送では“母の日のプロ野球”について語りました。

◆“ピンクの用具”に込めた感謝

佐藤：放送日の5月10日は「母の日」です。この収録自体はちょっと前におこなっていますが、長野さんは毎年「母の日」にしていたことはありますか？

長野：母の日にプロ野球の試合があるときは、野手だったらピンク色のバットだったり、手袋だったり、スパイクを使ってプレーしていました。

佐藤：あー！ そうですよね。そこで良いプレーを見せることが、お母さんへの感謝の気持ちを伝える感じだったんですかね、今までは。

長野：そうですね。あとは、審判の方もピンク色のレガースを着けたり、ベースもピンク色だったり、そういったところで感謝の気持ちを伝えているのかなと思います。

佐藤：例えば、ピンクのバットを使う選手もいれば、ソックスやリストバンドだけピンクの選手もいたと思うんですけど、あれはどういう風に決めていたんですか？

長野：多分、一人ひとり用具の契約内容によって用意されているものが違うんですよ。変な話ですけど。

佐藤：へえー。じゃあ選手の意思というよりは、メーカーさん側から「長野さん、母の日はこのピンクのバットを使ってください」みたいなリクエストをされると。

長野：そうですね。

佐藤：もしかして、ピンクのバットってあの日しか使わないですか？

長野：そうなんですよね。それを選手全員分用意したら、メーカーさんも相当大変だと思うので。

佐藤：その日に使った用具はどうするんですか？ ご家族にあげたりするんですか？

長野：あげたりもしますし、あとは、それにサインしたのを（チーム主催の）チャリティーオークションに出して、そのお金を寄付するとか、そういった形で活用させてもらっています。

佐藤：なるほど。実際にプレーしたときはどうでした？ 何か特別に意識したことってありました？

長野：僕は普段そういう色の付いた物を使わなかったので、ちょっと新鮮な気持ちではありましたけど……まあ、1年間に1回だけでいいかなと思います（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/