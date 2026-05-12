NiziUが語る、韓国語習得の難しさと苦労した「パッチムの壁」MAYA「違いをしっかり学ぶってなると本当に難しい」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。5月11日（月）の放送では、RIKU、MAYA、MAYUKAの3人が「韓国語の難易度の高さ」について語り合いました。

――連休明けはすぐに復帰できるタイプ？

RIKU：生徒のみんなは新学期から1ヶ月経って、元気にしていますか？ ゴールデンウィークもあったと思うんですけど、そこからすぐ土日からの今日ということで、2人は結構連休明けとかはすぐに復帰できるタイプですか？

MAYA：うわぁ……無理だね。

MAYUKA：引きずっちゃう。

RIKU：わかる！ めっちゃわかる。

MAYA：休みって楽しいから、すごいそれを引きずって「憂鬱だなー」って思うけど、行ってみると楽しい。

MAYUKA：やっぱ高低差がすごいやん。これだけ楽しかったところから「明日から学校や……」みたいな。でも行ってみたらほんまに楽しくて、友達とかもいて楽しいんやけど、そういう子、多いんじゃない？

RIKU：私たちは、メンバーがいてくれるから、休暇やったら「何してたー？」とか喋ってだんだんちょっと心を戻すというか。

MAYUKA：久しぶりに集まったときのみんなの口の止まらなさ、やばくない？

RIKU：やばいよねー（笑）。みんなバスに乗った瞬間に「これがこうでさ、ああでさ！」って。

MAYUKA：誰も寝ーへんし、しかも誰も聞かんのよ（笑）。

RIKU：我が強い（笑）。やっぱ地方の子多いから、関西弁は関西弁やし、なんか強くなるよな。RIOとかも名古屋弁で「でら美味いがー！」とかめっちゃ言うから（笑）。

MAYUKA：言ってるかも（笑）。

――英語混じりの韓国語？

RIKU：NiziU掲示板に届いていた、生徒のみんなの心おどった瞬間をチェックしていきたいと思います！ まずはMAYAからお願いします。

MAYA：了解！ 東京都 18歳 女の子「リクペンのリラリラ」さんからです。先月から、大学の授業が始まりました！ 私が心おどった瞬間は、韓国語の授業です。NiziU先生が日本から韓国に渡って活動される際に、韓国語を上手にお話しされていましたが、発音の勉強をして、その大変さがわかりました。同時にこれから学んで話せるようになりたいというワクワクも感じました！

でも、確かに韓国語って、最初単語を覚えるのは、まあ覚えられるけど、詳しくパッチム（ハングル文字の基本構成（子音＋母音）の「下」に付く子音のこと）とか、イウン、ニウンみたいな、あの違いをしっかり学ぶってなると本当に難しくない？

MAYUKA：罠だよね！ それで言うと、次の文章に繋がって発音が変わっちゃうやつもいっぱいあるやんか。それが本当に私たちも最初分からなくて。」

MAYA：ややこしいもんね。

MAYUKA：「絶対に合ってるはずや」って思ってたのに、先生にペケってされて「え、何が違うんですか？」って。

MAYA：わかる。

RIKU：確かになってた。1年のこと「한 해（ハネ）」って言うやん？「한(ハン)」に「해(へ)」って書いて、それを「ハンへ」って言ってたら、ペケされた。

MAYA：ここは繋げるんだよ、みたいな。

RIKU：難しかった。あと文章を一文で言うのむずくない？

MAYUKA：むずい！

RIKU：最初から最後までが言えへん。

MAYUKA・MAYA：めっちゃわかる！

RIKU：だから「チョヌン（私は）、リク、ハ……」

MAYUKA：何が続く予定やったん（笑）？

MAYA：多分「イムニダ（です）」が言えんかったんよな。

RIKU：もうイムニダが出てこおへん。最後の仕上げができひんみたいな。「リク、ハ……」（笑）。

MAYA：マジで今でも覚えてんねんけど、RIKUはほんまに、韓国語を誰よりも使おうとしていた。私たちが廊下を練習室として使いたいときがあって、「ここの廊下を使ってもいいですか？」って言うときに、「韓国語が分からへん」ってなった結果、RIKUが、ここの廊下、「ユーズ（Use）へドテルカヨ（してもいいですか）？」って聞いてきて（笑）。

一同：英語のユーズ（Use）を（笑）。

RIKU：英語のユーズ（Use）を使うっていうから、「あぁ、ユーズへドテルカヨ？」って言ったら、「えっ、何で？」って言われて。「あ、ユーズ、ユーズ！」って。

MAYA：そう。へドテルカヨが「してもいいですか？」っていう言葉なんやけど、あともう一個なんかあったよな。

RIKU：RIKUは英語混じってたよな。英語混じりが多くて。「もう練習終わりました。ヨンスップ（練習）フィニッシュ（Finish）ヘッスムニダ！」って（笑）。

一同：爆笑

RIKU：もう「何て？」って言われた。でも、そんな感じでやっていけばできるんですよ。

MAYUKA：大事やで、その姿勢は。

RIKU：一番、前のめりで頑張ってた。常に前のめりでね。これから大変だろうけど、ちょっとずつできるようになれば楽しさが絶対増えていくから。ぜひ「廊下で練習してもいいですか？」っていう単語を使ってみてもらえたらなと思います。

MAYA：いつ使うんや（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info