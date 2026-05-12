MON7A「家族全員、ギターを弾ける家で育ちました」“アーティスト人生”の原点を明かす

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

4月17日（金）と24日（金）の放送では、Z世代を代表するアーティストでシンガーソングライターのMON7A（もんた）さんがゲストに登場。ここでは、17日の放送の模様をお届けします。弾き語りをはじめたエピソードや、人生の転機となった部活動について語ってもらいました。

2007年生まれ、東京都出身のMON7Aさん。2025年にABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」に参加し、大きな話題を呼びました。同年8月には「1stシングル「おやすみTaxi」をデジタルリリースし、3ヵ月で1,600万回再生を記録。

さらに2026年1月には「TOGE TOGE」でメジャーデビューを果たし、各メディアのトレンドランキングに軒並みランクイン。SNS総フォロワー数は280万人を超え、4月27日には3rdシングル「とめないで」をリリースするなど、今注目の新世代アーティストです。

◆家族全員が楽器を弾ける環境で育った

こっちのけんと：昔から見ていたアイドルや歌手の方にお会いするよりも、有名人にお会いする感じがしています！

MON7A：めっちゃ嬉しい！

こっちのけんと：過去に1回、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL2025」に出演したときにご挨拶させていただきましたね。

MON7A：そのときも「こっちのけんとさんだ！」と思いましたし、今も興奮しています。お会いしたときのことを覚えていてくださって、めっちゃ嬉しいです。

こっちのけんと：めっちゃ覚えてますよ！ MON7Aさんって身長が高くて、いろんな人に丁寧に挨拶しているのを見て「素敵な子だな」と思っていました。聞きたいことがいっぱいありますので、よろしくお願いします！ この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、「モーメント」を伺っていきます。MON7Aさんの1つ目のモーメントは？

MON7A：「2020年 SNSで弾き語り投稿をはじめた」です！

こっちのけんと：2020年は当時何歳ですか？

MON7A：中1になったくらいですね。

こっちのけんと：今は何歳でしたっけ？

MON7A：今年19になる代の、18歳です。

こっちのけんと：若っ！ ちなみに身長はどれぐらいですか？

MON7A：今が177センチで、厚底を履いています（笑）。

こっちのけんと：180くらいありますよね。これはまだ伸びるぞ（笑）！ 中学生でもう弾き語りを投稿しはじめたんだ。

MON7A：そうなんです。ちょうど中学に入ったときに、アコギを自分で練習するようになって。弾き語りにしか興味がなかったので、そのときから投稿しようと思っていました。

こっちのけんと：なんで弾き語りに興味があったんですか？

MON7A：もともと、家族全員ギターが弾ける家だったので。

こっちのけんと：マジで!?

MON7A：お兄ちゃんがエレキ、お母さんたちもバンドをやっていたりして。なので、俺も自然の流れで教えてもらったりするようになりました。

こっちのけんと：だいぶ音楽一家ですね。じゃあ、リビングにアコギだったりエレキが飾ってあるような家庭だ。

MON7A：そうです！ 家族の影響がだいぶデカいなって思います。

◆スマホ解禁に合わせてSNS投稿をスタート

こっちのけんと：弾き語りを自分の部屋でやるのはわかるんですけど、投稿するきっかけはあったんですか？

MON7A：「有名になりたいな」とか「もっと自分の歌を聴いてもらいたい」「自分のことを見てほしい」という欲求は当時からあったんです。ずっとSNSに触れてきた世代だったので。

こっちのけんと：なるほど！

MON7A：でも、最初はSNSに投稿することが怖かったです。

こっちのけんと：顔を出す怖さもありますもんね。

MON7A：なので、最初は首から下だけ映して弾き語りをやっていました。

こっちのけんと：そもそも何歳からスマートフォンを手にする世代なの？

MON7A：世代で言うと小学生からスマホを持っていたりする子もいたんですけど、早いですよね。でも俺は、中学までスマホは持たせてもらえなかったんです。

こっちのけんと：スマホ解禁と同時に「これで投稿してやらぁ！」となって、弾き語りを投稿するようになった？

MON7A：そうでした。

こっちのけんと：最初に練習した曲とかってあります？

MON7A：最初は、あいみょんさんの「愛を伝えたいだとか」だったと思います。（練習には）あいみょんさんの曲が向いているというのを何かで見たんですけど、結局難しかったです（笑）。

こっちのけんと：当時聴いていた曲だと、他に何がありますか？

MON7A：星野源さんの「POP VIRUS」ですね。

こっちのけんと：この曲は何で知ったんですか？

MON7A：もともとあまり知らなかったんですけど、3つ上のお兄ちゃんから教えてもらいました。すごく記憶に残っていますね。

こっちのけんと：たしかにギターが目立っている楽曲だし、聴いているとすごく身近な音楽というか、距離が近い感じがありますね。

MON7A：本当にそうですね。生活の一部になるくらい聴いた、この時期を支えてくれた1曲だと思っています。

◆学生バンドでギターボーカルとピアノボーカルを担当

こっちのけんと：続いて、MON7Aさんの人生2つ目のモーメントは？

MON7A：「2023年 高校で軽音部に入部」です！

こっちのけんと：今年の3月末に高校卒業されているから、軽音部の話はまだまだホヤホヤですね。

MON7A：そうなんです。ちょうど昨日、軽音部でバンド組んでいたメンバーが俺の新居に来てくれて。みんなでご飯を食べて、そのときの話をしたので、すごく熱い思いで語れます！

こっちのけんと：高校に入ってからすぐ組んだバンドですか？

MON7A：そうです。高校に入ったらまず軽音部に入ろうとずっと思っていて、メンバーも中学の頃からの友達です。

こっちのけんと：みんな楽器はできたんだ？

MON7A：はじめてやる子もいたんですけど、ギターをやってくれた子がすごい上手で。その子が引っ張ってくれていました。

こっちのけんと：MON7Aさんの担当は？

MON7A：俺はギターボーカルと、キーボードボーカルも一応。

こっちのけんと：ピアノもできるんですか!?

MON7A：どちらかというと、ピアノがけっこうベースになっています。小さい頃からピアノをやっていて。

こっちのけんと：ということは、さっきの弾き語りはピアノもあるんだ？

MON7A：そうですね。

こっちのけんと：待って、天才じゃないかい？

MON7A：いえいえ！ 今はあまり弾けなくなっちゃいました。

こっちのけんと：高校ではピアノ、キーボード、ギターもやりつつ、ボーカルもやって。これは流石にモテるわ（笑）。

MON7A：それが全然モテなくて（笑）。

こっちのけんと：そんなわけない（笑）！

◆MON7Aの髪型遍歴は？

こっちのけんと：高校のときのMON7Aさんってどういう風貌だったんですか？

MON7A：今はこのトゲトゲ頭なんですけど、髪が肩につくぐらい長くて。

こっちのけんと：そうなの!? 黒髪だった？

MON7A：襟足だけ金髪みたいな、よくわかんない髪型でした（笑）。

こっちのけんと：自由な校風だ！

MON7A：襟足だけ染めるのにハマっていて。でも高校2年生ぐらいのタイミングでバッサリ短くしました。

こっちのけんと：バンドをやっていたときは、何の曲をやっていたんですか？

MON7A：基本はカバーなんですけど、はじめてオリジナル曲を作れと言われて。作らないと文化祭に出れなかったんですよ。

こっちのけんと：なるほどね！

MON7A：合宿に行って1曲作って披露するみたいな感じです。

こっちのけんと：めっちゃ青春を感じるなあ。

MON7A：その前からギターとかピアノで1人で作曲とかはしていたんですけど、高校に入って軽音部でフルサイズでやるっていうのがはじめての経験でした。軽音部がなかったら今の作曲には繋がってないだろうなと思います。すごいターニングポイントでした。

◆バンド名「SEED」に込めた思い

こっちのけんと：この番組の恒例というか、「軽音部でバンドやっていました」って人に絶対聞きたいのがバンド名なんです！ 学生時代のバンド名って勢いでつけているから、多少なりともやっぱり顔が赤くなっちゃうだろうなと思って聞くんですけど、当時のバンド名は？

MON7A：今聞いてもカッコいいなと思っているんですけど、「SEED（シード）」って言います。

こっちのけんと：カッコいいんかい（笑）！ それはどういう意味で？

MON7A：サッと言える名前がいいよねっていうのは全員一致してて。

こっちのけんと：わかる！

MON7A：それでちょっとクールな響きというか、俺らまだ高校生で、ここから楽器はじめる子もいたから、俺らは「種」だよねっていう。ここからいつまでも青くいたいっていう思いもあって、SEEDってつけました。

こっちのけんと：素晴らしいなあ。

MON7A：けっこういろんな名前がありました。

こっちのけんと：他にもバンドを組んでいたってこと？

MON7A：そうです。もう1つはほぼサポートみたいな感じで入っていたんですけど、俺以外女の子のバンドでした。

こっちのけんと：すごい！

MON7A：俺がボーカルを担当していました。

こっちのけんと：サポートでボーカルってあんまり聞いたことないけど、すごいね！

MON7A：「LASTMOON（ラストムーン）」っていう名前でした。

こっちのけんと：そっちもカッコいいんかい（笑）！

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT