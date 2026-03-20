フジテレビの動画配信サービス・FODは、フィギュアスケーター・中田璃士に密着したドキュメンタリー『僕は今、憧れの存在になれていますか? -Rio NAKATA: Greatest Moment in 2030-』を、23日正午から独占配信する。

『僕は今、憧れの存在になれていますか? -Rio NAKATA: Greatest Moment in 2030-』

本作は、17歳の中田が2030年オリンピックへ向けて抱く思いと、その素顔に迫るドキュメンタリー。ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限により出場できない中、現地を訪れた中田が、4年後への決意を新たにする姿を描く。

中田は、コーチである父のもと3歳でスケートを始め、世界ジュニア選手権を連覇するなど早くから頭角を現してきた選手。憧れの存在である宇野昌磨を追い、4回転ジャンプを武器に世界の舞台へ挑み続けている。

これまでのキャリアでは、怪我や挫折も経験。それでも目標に掲げるのはオリンピック金メダルだ。2030年のフランスアルプス五輪で“最高の瞬間”を迎えるため、日々鍛錬を重ねている。

本作では、ノービス時代からジュニア最後の世界選手権まで、フジテレビが撮りためてきた映像を使用。競技者としての成長だけでなく、17歳の等身大の姿にも迫る構成となっている。

将来の日本フィギュア界を担う存在として期待される中田。その歩みと覚悟を記録した本作が、2030年へ向けた“現在地”を映し出す。