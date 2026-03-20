フジテレビの動画配信サービス・FODは、2026年シーズンのモータースポーツ配信ラインナップを拡充し、『ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026』『2026 KYOJO CUP』を開幕戦から全戦生配信する。

すでに発表されているF1の全戦独占配信やSUPER FORMULAの全戦配信に加え、国内外の主要カテゴリーを横断する配信体制を構築し、“国内最大級のモータースポーツ配信プラットフォーム”を目指す。

『ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026』(上段)と『2026 KYOJO CUP』

『ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026』は、21日に開幕。FODでは全7戦の決勝レースを生配信する。

市販車をベースにした多彩な車両が混走するのが特徴で、全11クラスに分かれて争われる。近年はアメリカ車による「ST-USAクラス」の新設や、水素エンジン車などが参戦するST-Qクラスの存在もあり、“走る実験室”としての側面でも注目を集めている。

シリーズ最大の見どころは、6月に開催される富士24時間レース。タイトル争いの行方を左右する重要な一戦として位置づけられている。

5月9日に開幕する『2026 KYOJO CUP』も、全戦を生配信。女性ドライバー限定のレースシリーズとして2017年に誕生し、2026年で10年目を迎える。

車両・タイヤを統一したイコールコンディションのもと、純粋なドライビング技術で勝負する点が特徴。昨年からフォーミュラカーへ移行したことで、国内外からの注目も高まっている。

FODでは2026年シーズンよりF1を2030年まで独占配信するほか、国内最高峰のフォーミュラレースであるSUPER FORMULAも全戦配信。今回の2シリーズ追加により、モータースポーツ分野のコンテンツ強化をさらに進める。

同サービスは今後も各団体との連携を進め、「モータースポーツを見るならFOD」を掲げてラインナップ拡充を図るとしている。

『ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026』配信スケジュール

・第１戦：３月21日（土）～22日（日）

モビリティリゾートもてぎ ４時間×２レース（土・日決勝）

・第２戦：４月19日（日）

鈴鹿サーキット ５時間×１レース（日曜決勝）

・第３戦：６月５日（金）～７日（日）

富士スピードウェイ 24時間×１レース（土～日決勝）

・第４戦：７月４日（土）～５日（日）

スポーツランドSUGO ４時間×２レース（土・日決勝）

・第５戦：７月26日（日）

オートポリス ５時間×１レース（日曜決勝）

・第６戦：10月24日（土）～25日（日）

岡山国際サーキット ３時間×２レース（日曜決勝）

・第７戦：11月15日（日）

富士スピードウェイ ４時間×１レース（日曜決勝）

『2026 KYOJO CUP』(富士スピードウェイ)配信スケジュール

・Round１：５月９日（土）～10日（日）

・Round２：７月18日（土）～19日（日）

・Round３：９月５日（土）～６日（日）

・Round４：10月10日（土）～11日（日）

・Round５：10月31日（土）～11月１日（日）

各ラウンドとも 土曜日に予選・スプリント、日曜日に決勝

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合あり