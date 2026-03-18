フジテレビの動画配信サービス・FODでは、25日～29日に開催される『世界フィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を生配信。2月のミラノ・コルティナオリンピックで活躍した日本代表選手たちが再び集結する中、日本女子のエース・坂本花織にとっては現役最後の舞台となる。

坂本は世界選手権3連覇、オリンピック通算4個のメダル獲得と、日本フィギュア界をけん引してきたトップスケーター。そのキャリアの集大成となる今大会は、“ラストダンス”として大きな注目を集める。

男子の鍵山優真、佐藤駿、女子の中井亜美、ペアの吉田唄菜／森田真沙也ら、ミラノ・コルティナ五輪で活躍した日本代表選手たちも出場。シーズンの集大成であると同時に、次のシーズンへ向けた新たなスタートとなる重要な大会となる。

配信スケジュール

・３月25日（水） 19時30分～24時23分 女子ショートプログラム 26時～ オープニングセレモニー 26時45分～30時22分 ペアショートプログラム

・３月26日（木） 19時30分～24時27分 男子ショートプログラム 26時15分～29時56分 ペアフリースケーティング／表彰式

・３月27日（金） 19時30分～24時27分 アイスダンスリズムダンス 26時～29時52分 女子フリースケーティング／表彰式

・３月28日（土） 20時30分～24時22分 男子フリースケーティング／表彰式 26時30分～29時50分 アイスダンスフリーダンス／表彰式

・３月29日（日） 21時30分～24時 エキシビション

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

出場選手

坂本花織、千葉百音、中井亜美、鍵山優真、佐藤 駿、三浦佳生、長岡柚奈／森口澄士、吉田唄菜／森田真沙也

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり