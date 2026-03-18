ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、5月22日から5月24日にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit PUNCH」とのコラボレーションイベント『Vライバー限定! 日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』を、3月17日から開催している。

『Vライバー限定! 日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』

17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』出演権など

『Vライバー限定! 日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』は、「17LIVE」で活動中のVライバーで、日本で認証Vライバーの登録が済んでいれば(※イベント終了時点)、誰でも参加が可能。上位に入賞したイチナナVライバーは「BitSummit PUNCH PRアンバサダー」として「BitSummit PUNCH」会場でのコラボブースならびに「BitSummit公式配信」への出演権や京都駅でのビジョン広告出演権、17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』に出演する権利などを獲得できる。