ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、プラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」での初のイベント「-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映! オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント」を開催している。

オープニングムービー出演権などのプライズ

「-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映! オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント」は、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。

17日より開催の「1/2(第1弾)」および3月1日から開催の「2/2(第2弾)」の本イベントの「オープニングムービー出演争奪戦」ランキングにおいて上位入賞した8名は、2026年7月10日に同館で上映予定のオリジナルプラネタリウムオープニングムービーやナレーションでの出演権を獲得する。

また、指定の条件をクリアしたライバーは「オーディション出演権」を獲得でき、オーディションで選ばれた1名にはオープニングムービーの出演権を贈呈。さらに、入賞した9名のイチナナVライバーには、オリジナルタロットカード掲載権、上位3名の方にはオリジナルピンズへの掲載権も贈られる。