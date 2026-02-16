ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のライバーがゲスト出演する、BS10のバスケットボール応援番組『Bリーグ全力応援! バスケ魂presented by バスケットLIVE』の特別回が17日(21:00〜)に放送される。

『Bリーグ全力応援! バスケ魂presented by バスケットLIVE』

圧ねぇ・ひみぃ・潤 JunChannelがゲスト出演

『Bリーグ全力応援! バスケ魂presented by バスケットLIVE」は、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんがメインMCを務めるBリーグ応援番組。

今回、2025年12月に「17LIVE」アプリ内において開催された『バスケ好き、全員集合! 夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ!! BS10バスケ魂出演権争奪戦』で上位に入賞し、その後のオーディションを経て選出された3名のイチナナライバー(圧ねぇ、ひみぃ、潤 JunChannel)が、『バスケ魂』内で不定期開催している「バス魂ニュース」コーナーにおいてレギュラーキャスターや試合観戦ロケのゲストとして、特別回へ出演予定だ。