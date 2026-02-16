ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2026年4月1日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される北海道日本ハムファイターズ公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント「目指せ始球式! 『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』〜スペシャルナイターの主役になろう〜」を、15日より開催している。

始球式での投球権などプライズを贈呈

「目指せ始球式! 『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』〜スペシャルナイターの主役になろう〜」は、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞した計10名のライバーには、2026年4月1日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される、北海道日本ハムファイターズ公式戦(対 千葉ロッテマリーンズ)始球式での投球権や、球場内コンコースビジョン・スタジアム内大型ビジョン・入場時に配布される“うちわ”への掲載、選手への記念品贈呈権、さらに大人気ファイターズガールとグラウンドでのYMCAダンス参加権など、多数のプライズが贈呈される。