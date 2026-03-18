「どうやったら…」黒川想矢、現役高校生らしい悩みを吐露　現在挑戦していることも明かす

俳優の黒川想矢が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。自身の悩みを告白した。

黒川想矢

映画『国宝』など話題作への出演が続き、ネクストブレイク俳優として期待を集めている黒川が、TGCに初登場。会場中に桜の花びらが舞い散る幻想的な演出のなか、どこか緊張した面持ちながらも一歩ずつ踏みしめるように、“TGCランウェイデビュー”を飾った。ランウェイを歩き終えると「すっごい緊張したんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです」と安堵の表情を浮かべていた。

「マイナビ」のWEB CMで将来に悩む高校生役を演じている黒川は、自身も現役の高校生。「CMでは演じるっていうより、“感じることに全力”みたいな撮影で。それは貴重で幸せでした」と撮影を振り返った。

CMで演じた高校生と同じように悩みもあるそうで、「友達あまりいなくてどうやったら仲良くなれるのかな、とか……」と等身大の悩みを告白する場面も。

また、現在は英語学習に挑戦しているという黒川。「英語をいま勉強していて、いつか英語で演技ができたら」と目標を掲げ、「悩むことも楽しんでください。僕も頑張ります」と同世代にエールを送った。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER