フジテレビの動画配信サービス・FODでは、3月4日～7日に開催される『世界ジュニアフィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を生配信する。

同大会は、国際スケート連盟(ISU)が主催するISUチャンピオンシップの一つで、1976年に第1回が開催された。今回の2026年大会はエストニア・タリンで開催される。

今大会では、女子シングルの島田麻央が歴史的な快挙に挑む。2023年大会の初出場から3連覇を成し遂げ、すでに最多優勝回数で歴代1位に並んでいる。前人未踏となる大会4度目の優勝に注目が集まる。今季世界大会で頭角を現した岡万佑子、岡田芽依もメダル獲得に期待がかかる。

男子シングルの中田璃士も大会連覇への期待が寄せられている。4回転ジャンプの種類と精度はシニアの選手にも引けを取らない。西野太翔、蛯原大弥と共に世界の強豪に挑む。

アイスダンスは、山下珂歩／永田裕人が世界ジュニア初出場となる。

配信概要

・３月４日（水）

19時15分～22時05分 ペアショートプログラム

23時～28時55分 男子ショートプログラム

・３月５日（木）

17時40分～24時56分 女子ショートプログラム

26時～28時33分 ペアフリースケーティング／表彰式

・３月６日（金）

20時～24時13分 アイスダンスリズムダンス

25時15分～28時45分 男子フリースケーティング／表彰式

・３月７日（土）

18時30分～21時31分 アイスダンスフリーダンス／表彰式

22時30分～26時 女子フリースケーティング／表彰式

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

出場選手

＜世界ジュニアフィギュアスケート 日本代表＞

中田璃士、西野太翔、蛯原大弥、島田麻央、岡万佑子、岡田芽依、山下珂歩／永田裕人

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり