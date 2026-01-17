フジテレビの動画配信サービス・FODでは、22日～25日に開催される『四大陸フィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を生配信する。

『四大陸フィギュアスケート選手権』は、国際スケート連盟(ISU)が主催するISUチャンピオンシップの一つで、1999年に第1回大会を開催。2026年大会は、中国・北京で開催される。

2月開幕のミラノ・コルティナオリンピック代表選手の参戦も決定。男子シングルの三浦佳生、女子シングルの千葉百音、中井亜美、ペアの長岡柚奈/森口澄士、アイスダンスの吉田唄菜/森田真沙也が、4年に一度の大舞台を前に世界の強豪たちに挑む。

海外勢も、2025年世界選手権男子シングル銀メダルのシャイドロフ、3大会連続オリンピック韓国代表に決まったチャ・ジュンファン、世界ジュニア選手権女子シングル4年連続銀メダルのシン・ジアなど豪華なメンバーがエントリー。ハイレベルな氷上の戦いに注目だ。

配信スケジュール

・１月22日（木）

13時45分～16時53分 女子 ショートプログラム

17時30分～19時42分 アイスダンス リズムダンス

20時15分～ オープニングセレモニー

21時～22時45分 ペア ショートプログラム

・１月23日（金）

13時15分～15時49分 アイスダンス フリーダンス ※表彰式あり

19時～22時44分 女子 フリースケーティング ※表彰式あり

・１月24日（土）

13時10分～16時55分 男子 ショートプログラム

20時45分～22時48分 ペア フリースケーティング ※表彰式あり

・１月25日（日）

13時～16時52分 男子 フリースケーティング ※表彰式あり

19時～21時 エキシビション

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

出場選手（四大陸選手権 日本代表）



三浦佳生、友野一希、山本草太、千葉百音、中井亜美、青木祐奈、長岡柚奈/森口澄士、吉田唄菜/森田真沙也

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり