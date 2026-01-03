フジテレビの動画配信サービス・FODでは、8日から『インカレフィギュア2026(第98回日本学生氷上選手権大会)』(以下『インカレフィギュア2026』)の全選手・全演技を生配信する。

『インカレフィギュア2026』は、大学生のフィギュアスケート日本一を決める大会。東京辰巳アイスアリーナで開催される。

日本スケート連盟が主催する国内最高峰の大会『全日本フィギュアスケート選手権』よりも歴史の深い大会で、『東日本・西日本学生選手権大会』を勝ち抜いた選手に加え、『GPシリーズ』など国際大会に出場していたトップスケーターたちも集結する。

また、本大会は個人のみならず大学対抗での成績も表彰されるため、大学の名をかけた学生ならではの熱い戦いが繰り広げられる。

配信スケジュール

・１月８日（木）17時10分～20時05分 ３級女子、４級女子

・１月９日（金）９時～19時50分 ３,４級男子、５,６級男子、５級女子、６級女子

・１月10日（土）12時40分～21時20分 選手権男子SP、アイスダンス、選手権女子SP

・１月11日（日）11時00分～18時05分 選手権男子FS、選手権女子FS

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

※出場選手は未定