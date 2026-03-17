JR東日本新潟支社は17日、団体臨時夜行列車「月光(ムーンライト)海里」を5月に運行し、観光列車「海里」の車両展示イベントを上野駅で開催すると発表した。7月からの「山形庄内夏の観光キャンペーン」に向けた特別企画第1弾で、「海里」が初めて首都圏へ乗り入れる。

「月光(ムーンライト)海里」は新潟駅から上野駅まで往復し、上りは5月15～16日に新潟駅23時30分頃発・上野駅6時28分頃着、下りは5月16～17日に上野駅22時22分頃発・新潟駅6時15分頃着で運転を予定している。上り・下りで異なる夜食を用意し、上りはSUZUVELの「特製弁当」、下りはまい泉の「ミックスサンド」とJR東日本商事の「新潟の米粉入りスノーボール」を提供。両列車ともオリジナルブランケットをノベルティとして用意する。

1号車リクライニングシートと4号車ダイニングは大人1名2万9,000円・小学生1名2万5,000円。2号車コンパートメントシートは利用人数に応じて旅行代金が異なり、2名利用で大人1名4万円・小学生1名3万6,000円、3名利用で大人1名3万7,000円・小学生1名3万3,000円、4名利用で大人1名3万5,000円・小学生1名3万1,000円。1号車リクライニングシートは1名から申し込めるが、2号車コンパートメントシートと4号車ダイニングは2名以上限定で申し込む必要がある。

「海里」の車両展示イベントは5月16日11～16時、上野駅13番線ホームと「PLATFORM13」で開催(第1部は11～12時、第2部は13時30分から14時30分まで、第3部は15～16時の3部開催)。展示中の車内で3つのコースを用意する。1号車はこども向けの「海里」乗務員キッズ体験として、放送体験、きっぷ発券体験、乗務員トークショーなど行う。小学生1名と保護者1～2名の2～3名1組で参加でき、発売額は大人1名3,800円・小学生1名3,000円。

2号車の「ちょい飲み海里」は大人1名8,800円。庄内の酒と庄内イタリアン「アル・ケッチァーノ」のおつまみを楽しめる。4号車の「庄内イタリアン海里」は大人1名9,800円。「アル・ケッチァーノ」のシェフ監修によるオリジナル弁当を提供する。2号車と4号車で、音旅演出家・ヴァイオリニストの大迫淳英氏による演奏も予定。3号車は各体験コース参加者向けに売店営業を行い、「海里」車内で購入できるオリジナル商品やドリンク、菓子類を販売する。

夜行列車「月光(ムーンライト)海里」と車両展示イベントはいずれもJR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイト限定販売。「JRE POINT」ステージ3以上の会員を対象とした先行販売を3月18日14時から行い、一般販売は3月25日14時から。先着順で受け付け、満員の場合はキャンセル待ちとなる。先行販売の期間中に満員となる場合もある。