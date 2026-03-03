JR東日本水戸支社は3日、運行開始30周年を迎えたE501系と、イベント専用列車「E501 SAKIGAKE」の撮影会を勝田車両センターで3月20日に開催すると発表した。

車両展示イメージ (JR東日本水戸支社提供)

今回の撮影会では、209系をイメージした特別仕様の前面帯を一部車両に再現した限定車両「209系風E501系」(10両編成)を普段見ることのできない角度から撮影できるほか、イベント専用列車「E501 SAKIGAKE」(5両編成)をピット(車両床下の検査や整備を行うため、レール面より深く掘り下げられた作業する空間)内で撮影できる。

3月20日に第1部(10時10分から12時まで)・第2部(13時10分から15時まで)を勝田車両センター(勝田駅西口から徒歩約20分)で開催。足もとが不安定な箇所など歩くため、歩きやすい靴での参加を呼びかけている。安全上の理由から脚立・三脚・自撮り棒等の使用も禁止している。

「JRE MALL チケット」JR東日本水戸支社店にて、3月5日12時30分から各部30名(高校生以上が対象)を受け付ける。参加費は1万5,000円。保護者同伴の場合は中学生以下の購入も可能。その場合は参加人数分のチケット購入が必要となる。