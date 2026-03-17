グローバルガールズグループ・i-dleのメインボーカルで、2022年4月にソロデビューも果たしたMIYEON(ミヨン)が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

  • MIYEON(ミヨン)

    MIYEON(ミヨン)

ステージに登場したMIYEONは、「ソロで日本のイベントに参加するのは初めてなのでドキドキしています。ソロ初出演がTGCで光栄です」とはにかみながら挨拶。ソロアルバム収録曲「Say My Name」に加え、初披露となった情感豊かなミドルバラード「Don't Ever Say Goodbye」を歌い上げ、その透明感あふれる歌声で会場中を魅了していた。

MIYEONの歌唱前には、同じ韓国の芸能事務所・CUBEに所属するボーイズグループ・NOWZ(ナウズ)も登場。MIYEONと同じくTGC初出演を飾った彼らは、「HomeRUN」の日本語バージョンと「AMMO(feat.YRD Leo)」の2曲をパワフルに披露し、華やかにバトンを繋いだ。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

なごみ、デコルテ&美脚のぞかせるミニ丈セットアップでスタイル際立つ　目深にかぶった帽子からウィンク
i-dle・MIYEON、透明感あふれる歌声とビジュアルで魅了　日本のイベントソロ初出演
CANDY TUNE、TGCで“KAWAII”炸裂　デビュー3周年を自分たちで祝福「おめでと～」
「涙が出そうに…」杉浦太陽&辻希美夫妻、娘・希空と親子初共演　「LOVEマシーン」でダンス生披露
岡崎紗絵、淡いニットが春らしい　華やか旬な着こなしで笑顔のランウェイ
生見愛瑠、透け感ベールで斬新なスタイリング　甘さとエッジが共存する“おしゃれ上級者“
鷲見玲奈、爽やかシースルーワンピースで大人の装い　EXITとTGC司会10回目タッグ
池田エライザ、ボリュームスカートなびかせ圧巻ランウェイ　観客熱視線
ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第32回 なぜNTTドコモはファッションイベントで5Gの「ミリ波」をアピールするのか
「団結することで無限の可能性を…」『DREAM STAGE』出演のボーイズグループ・NAZE、それぞれの魅力を明かす
EXIT＆鷲見玲奈、TGCで10回目のMCタッグ　EXILE B HAPPYらの出演も決定
ACEes、ビジュに磨きがかかったTGCオリジナルビジュアル＆ムービー公開「全力で盛り上げます」
関連画像をもっと見る