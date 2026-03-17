i-dle・MIYEON、透明感あふれる歌声とビジュアルで魅了　日本のイベントソロ初出演

グローバルガールズグループ・i-dleのメインボーカルで、2022年4月にソロデビューも果たしたMIYEON(ミヨン)が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

ステージに登場したMIYEONは、「ソロで日本のイベントに参加するのは初めてなのでドキドキしています。ソロ初出演がTGCで光栄です」とはにかみながら挨拶。ソロアルバム収録曲「Say My Name」に加え、初披露となった情感豊かなミドルバラード「Don't Ever Say Goodbye」を歌い上げ、その透明感あふれる歌声で会場中を魅了していた。

MIYEONの歌唱前には、同じ韓国の芸能事務所・CUBEに所属するボーイズグループ・NOWZ(ナウズ)も登場。MIYEONと同じくTGC初出演を飾った彼らは、「HomeRUN」の日本語バージョンと「AMMO(feat.YRD Leo)」の2曲をパワフルに披露し、華やかにバトンを繋いだ。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER