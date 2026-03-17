CANDY TUNE、TGCで“KAWAII”炸裂　デビュー3周年を自分たちで祝福「おめでと～」

アイドルグループ・CANDY TUNEが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

CANDY TUNE

「ARTIST LIVE supported by Panasonic LAMDASH PALM IN」に登場したCANDY TUNEは、Panasonicのコンパクトシェービングの世界観をイメージした演出の中で、「第67回『輝く! 日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した代表曲「倍倍 FIGHT!」と「アイしちゃってます(ハート)」の2曲を披露。パワフルでキュートなパフォーマンスで、会場に“KAWAII”をあふれさせた。

メンバーは左手首におそろいのリボンを着用。立花琴未は「登場から和の雰囲気。おそろいのリボンをつけて、いつもと違ったステージになったのでは。私たちも楽しかったです」と声を弾ませ、特別な演出を振り返った。

最後に、この日デビュー3周年を迎えたCANDY TUNEを祝う記念動画の撮影を実施。村川緋杏がメンバーとファンを自ら撮影しながら「おめでと～」と声を上げると、MCのEXITから「自分たちで言っちゃってる(笑)」とツッコミが入るなど、会場は温かな笑いに包まれた。

最後に、小川奈々子は「デビュー3周年という記念すべき日にみなさんとお祝いできて幸せです。これからもよろしくお願いします」と感謝を伝えていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色 を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER