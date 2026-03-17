21日(27:00〜)に放送予定のニッポン放送『オールナイトニッポン 0(ZERO)～17LIVE SP～』に出演する、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のライバー3名が決定した。

アプリ内オーディションイベントを実施

昨年12月から今年1月にかけて行われたアプリ内オーディションイベントで、音楽ライバーを中心とした数多くの参加者の中から、アプリ内イベントのランキング結果をもとに最終審査を行い、上位3名を選出。接戦の末、シンガーとしても活動中の「すぎせの」、「みっこ」、「Rumi」の 3名が番組への出演権を獲得した。

番組では、当日のパーソナリティを務めるママタルトの軽妙なMCをベースに、3名のライバーがパフォーマンスおよびさまざまなテーマでトークを繰り広げる予定だという。また、番組本編および放送後の「17LIVE」限定のアフタートークが、「17LIVE」の公式アカウント「オールナイトニッポンOfficial」にてライブ配信およびアーカイブ配信予定。

すぎせの コメント

普段からライブ配信でもラジオ番組のような配信を意識して続けているくらい、ラジオは子どもの頃から身近にありました。今回、高校生くらいの頃からこっそり聴いていた深夜のニッポン放送さんの番組に出演させていただけるなんて夢のようです。当日は配信の魅力や夢が次々と広がっていく面白さ、そして音楽づくりの自由さや楽しさなどを飾らずお話しできたらと思っています。深夜のラジオ時間を皆さんと一緒に、楽しく過ごせたら嬉しいです!

みっこ コメント

今回「オールナイトニッポン 0」に出演させていただけることは本当に夢のようで、私の配信人生最大の喜びです! コミュニケーションが苦手だった私が音楽でたくさんの人と繋がれることを知って、伝えたいことを楽曲にすることでどんどん自分を好きになれたので、そういう気持ちの変化もお話し出来たらなと思っています。緊張で今から震えていますが、一緒に共演する皆様と楽しい時間を過ごせたら嬉しいです! どうぞ、よろしくお願いいたします!

Rumi コメント

このたび、「オールナイトニッポン 0」に出演させて頂きありがとうございます。6年間配信を続けて色々な学びや、配信に対しての取り組み方や面白話など、「オールナイトニッポン 0」を聴いて下さっている方に楽しんで貰えるよう励みたいと思います。「オールナイトニッポン 0」の放送時間帯は、いつも深夜に配信をしていますので、私のリスナーさん方はみんな楽しみにしていると思います。普段からウケを狙ったりすると大スベリしてしまうので、本番はありのままの自分で挑みたいと思います。御一緒に出演するママタルトさんお二人方との絡み凄く楽しみです。