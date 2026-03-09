きょう9日(18:00〜)に行われる、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で無料独占ライブ配信される。

「17LIVE」の番組公式アカウント『オールナイトニッポンOfficial』にて、『オールナイトニッポン』の2026年度を彩る新たなパーソナリティの顔ぶれを発表するイベントが、無料独占ライブ配信されることが決定した。

当日は、『オールナイトニッポン』『オールナイトニッポン0(ZERO)』『オールナイトニッポンX(クロス)』『オールナイトニッポンGOLD』など、『オールナイトニッポン』ブランドの2026年度のパーソナリティのラインナップが発表予定。豪華な新パーソナリティの就任決定の感想やコメントを、｢17LIVE」がリアルタイムで届ける。