ロッテは、アイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」を、4月6日より全国で発売する。爽やかで異国情緒あふれるアジアンデザートアイス4品を揃えたとのことだ。

昨今、若年層を中心に「アジア」が日常を彩る要素として浸透している。こうした背景から、日常に最も近いワクワクする非日常の象徴であるアジアと、気分を上げてくれるスイーツを掛け合わせた特化型アイスが誕生した。

アジアンデザートを再現した4つのラインアップ

本シリーズでは、アジアの世界観を表現した個性豊かな4品が展開される。

アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー

「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー」は、鉄観音烏龍を使用したふくよかな香味が特長だ。深みのある黒糖烏龍アイスと、やさしい甘さのミルクアイス、さらに全体の味わいを引き立てる黒糖ソースを合わせている。

アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐

もっちりとした食感の杏仁アイスに、コクと甘みのある杏仁ソースを合わせた「アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐」は、食べる箇所によって様々な杏仁の味わいを楽しめる仕立てだという。

アジアに恋して ジャスミンミルクティー

「アジアに恋して ジャスミンミルクティー」は、余韻に華やかな香りを楽しめるアイスだ。パッションフルーツソースの甘酸っぱい味わいにより、暑い季節でも爽やかに楽しめるとのことだ。

アジアに恋して マンゴーラッシー

アルフォンソマンゴーの果汁・果肉を使用した「アジアに恋して マンゴーラッシー」は、ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味を調和させ、すっきりとしたおいしさに仕立てている。

CMキャラクターには「CUTIE STREET」を起用

CMキャラクターには、8人組アイドルグループ「CUTIE STREET」が起用された。アジアンムード全開のCMを制作中であるほか、タイアップ楽曲「ナイスだね」のMVティザーが3月16日20時より公開される。

また、公式TikTokアカウントの開設や、3月25日14時の公式ホームページ公開など、今後様々なコミュニケーションを予定しているとのことだ。