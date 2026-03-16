カッパ・クリエイトは、3月19日から4月22日までの期間、かっぱ寿司全店にて「ごちCAFE」より「日本橋榮太樓」監修のスイーツ2種を販売する。1818年創業の老舗銘店とコラボレーションし、伝統の味わいを活かした特別な一皿が誕生したとのこと。

かっぱ寿司が展開するスイーツブランド「ごちCAFE」は、トレンドと季節感を大切にした本格スイーツを提供している。今回は東京・日本橋で長く愛され続ける「日本橋榮太樓」が監修。江戸から続く伝統の味わいと、かっぱ寿司のこだわりが組み合わさった和スイーツが登場する。

本商品には、日本橋榮太樓の「和菓子屋の黒みつ」と「和菓子屋のあんみつの寒天」が使用されており、老舗ならではの素材の良さを楽しめる仕上がりとなっている。

「日本橋榮太樓」監修 フルーツみつ豆

「日本橋榮太樓」監修 フルーツみつ豆

榮太樓秘伝の配合で仕上げた歯ごたえのある寒天とみつ豆に、かっぱ寿司オリジナルのホイップクリームを添えた一品。沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒みつをかけ、白桃・黄桃・パイン・みかんの4種の果物を組み合わせている。寒天の食感と黒みつの深いコクに果物の甘みが重なり、食後にぴったりの贅沢な味わいとのこと。価格は430円〜。

「日本橋榮太樓」監修 クリームあんみつ仕立ての和パフェ

「日本橋榮太樓」監修 クリームあんみつ仕立ての和パフェ

榮太樓の寒天と北海道産あずきを土台に、あんみつをイメージして仕立てた期間限定の和パフェ。黒みつの豊かな香りと、層ごとに異なる食感が重なり合う上品な味わいが特徴。かっぱ寿司でしか味わえない、和の魅力を存分に楽しめる一皿となっている。価格は540円〜。

販売店舗は一部改装店舗を除くかっぱ寿司全店で、販売期間は3月19日から4月22日までを予定している。天候や入荷状況、売れ行き等により、期間内でも品切れや販売終了となる場合があるとのこと。また、一部店舗では価格が異なる。