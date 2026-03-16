モスフードサービスは3月18日、いちごのショートケーキのような味わいが楽しめる「クリームポム ～いちご～」(590円)を全国の「モスバーガー&カフェ」店舗で発売する。

同商品は、モスバーガー&カフェオリジナルの新感覚スイーツ。北海道産の生クリームを配合したコクのある口どけの良いクリームを、卵の風味が強いしっとりした食感のスポンジで包んだ。いちご果肉を80%配合し、果肉感にこだわったストロベリーソースをかけることで、まるでいちごのショートケーキのような味わいが楽しめる。商品名は、丸くかわいらしい形状となめらかな食感をイメージし、クリームポムと名付けられた。プラス260円でドリンクセットにすることもできる。期間限定・イートイン限定商品。

さらに、どこか懐かしい「しっかりプリン」(490円)、和の素材を活かした「黒糖ゼリー入り出雲(いずも)抹茶ラテ」(Mサイズのみ 490円)も期間限定商品として登場する。

しっかりプリンは、昨今トレンドとなっている「かため」の食感が特徴のプリン。卵の風味が強く、しっかりとした食べ応えで満足感のあるプリンに、フリーズドライのいちごをトッピングした、なめらかな口あたりのホイップクリーム添えることで程よい甘みと酸味がアクセントになっている。プラス260円でドリンクセットにすることもできる。

黒糖ゼリー入り出雲抹茶ラテは、島根県出雲市産の香り高い抹茶を使用した抹茶ラテに、沖縄県産の黒糖を使用したコクのある黒糖ゼリーを合わせた。黒糖ゼリーにはアクセントとして沖縄県産の食塩を使用し、抹茶のほろ苦さとゼリーの甘みが絶妙に調和した、デザート感覚で楽しめるドリンク。(セットドリンク対象外)

フードロス削減に貢献する原料を使用した「しっとりバナナマフィン」(350円)は新たな定番商品として登場する。バナナピューレを練り込んだしっとり食感のマフィンに、バナナチップをトッピング。スイーツとしてだけではなく、軽食としても楽しめる。バナナピューレとバナナチップには、規格外として廃棄されるはずだった「もったいないバナナ」を使用している。