三幸製菓は3月16日より、「40g 雪の宿ミルクボール」(参考価格 税抜148円)を全国のコンビニエンスストアで順次発売している。
同商品は、「雪の宿」をぽいっと手軽にひとくちで楽しめる商品として開発された。従来の雪の宿で人気の北海道産生クリーム入りミルククリームを使用した、コク深くやさしい甘さと、さくっとした食感が特徴。通勤・通学の合間にサッと食べたいとき、友だちとシェアして楽しみたいときなどにおすすめだという。全国のコンビニで手軽に購入できる。
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