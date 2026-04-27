フジテレビは、FODプレミアムで配信する2026年『Formula 1』の第4戦マイアミ、第5戦カナダ、第6戦モナコについて、フリー走行とスプリント予選を無料配信する。

鈴鹿には過去最高31万人が来場

3月に開催されたF1日本グランプリでは、鈴鹿サーキットに過去最高となる31万人のファンが来場するなど、大きな盛り上がりを見せた。今シーズンは最年少ドライバーのキミ・アントネッリ選手が2連勝を達成するなど、各レースで白熱した戦いが続いている。

無料配信の対象となるのは、第4戦『FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026』、第5戦『FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026』、第6戦『FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026』の3戦。第4戦マイアミと第5戦カナダではフリー走行とスプリント予選、第6戦モナコではフリー走行1・2・3が無料配信される。

今回の無料配信では、実況をサッシャ、解説を第4戦マイアミは浜島裕英、第5戦カナダは山本雅史、第6戦モナコは中野信治が担当する。コメンタリーはFOD限定となる。

マイアミは5月1日深夜に配信

無料配信分のスケジュールは、第4戦マイアミが5月1日24時50分からフリー走行、29時20分からスプリント予選。第5戦カナダは5月22日25時20分からフリー走行、29時20分からスプリント予選。第6戦モナコは6月5日20時20分からフリー走行1、23時50分からフリー走行2、6月6日19時20分からフリー走行3を配信する。

なお、無料配信はフリー走行とスプリント予選のみが対象。予選や決勝レースまで視聴するには、「FOD F1プラン」への加入が必要となる。

F1全24戦をライブ・見逃し配信

「FOD F1プラン」は、2026年シーズンのF1全24戦・全セッションを、日本語実況・解説付きでライブ配信・見逃し配信する専用プラン。見逃し配信は配信終了後30日間提供される。

同プランには、スターター、プロ、チャンピオンの3コースが用意され、いずれのコースにもFODプレミアムの全コンテンツが含まれる。ドラマ、映画、バラエティに加え、SUPER FORMULA全戦のライブ配信、モータースポーツ誌を含む雑誌読み放題も楽しめる。

また、プロコースおよびチャンピオンコースでは、F1公式配信サービス「F1 TV」へのアクセス権が付与された専用アカウントを作成し、FODアカウントと連携することでF1 TVを通じた各種機能も利用できる。