ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』。過去最多6,171人のエントリーの中から決勝戦(カンテレ・フジテレビ系、21日18:30～生放送)に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶の9人だ(※決勝戦ネタ順)。

ファイナリスト9人へのインタビューを、決勝戦前日まで紹介。これまで「元コウテイ」という肩書きで語られることも多かったが、今回の決勝進出によって「やっと九条ジョーをお披露目できる」と語る九条ジョー。かつて『M-1グランプリ』準決勝で悔しさを味わった会場でつかんだ結果、同期芸人との戦い、そして「獲らなきゃいけない」と言い切る『R-1』への思いとは――。

九条ジョー

「今年の『R-1』は特におもしろそう」と話題

準決勝の会場となったNEW PIER HALLは、かつてコウテイとして『M-1グランプリ』準決勝の舞台に立ち、悔しい思いを味わった場所。その悔しさを乗り越えるために積み重ねてきた時間が、今回の決勝進出につながったという。

しかも準決勝では、Aブロックのトップバッターという出番だった。出番前には芸人仲間のヒロ・オクムラから背中をたたかれ、「トップバッターから決勝に進んだ先輩もいる。思い切りやれ」と声をかけられたことが大きな後押しになった。

MCを務めたはりけ～んずと濱田祐太郎のオープニングトークが会場を大きく温めており、「すごくやりやすい雰囲気だった」と感謝を口にする。

ファイナリスト9人の顔ぶれについては、「本当におもしろい人が残った」と語る。9者9様のスタイルを持つ精鋭が集まった大会だという印象だ。劇場でも「今年の『R-1』は特におもしろそう」と話題になっているといい、その一員として決勝に立てることを喜んでいる。

個人的に意識している存在として名前を挙げたのは、同期のトンツカタン・お抹茶。「一人でもやれる」という芸人として大切な要素を持っていると評価する一方で、「平場ではあまり絡んでおもしろくなったことはない」と笑う。ただ、それだけピンネタに集中して磨き上げている存在でもあると見ている。

また、大阪時代から切磋琢磨してきた真輝志についても、特別な存在だという。ユニットライブなどで互いのネタが仕上がっていく過程を近くで見てきただけに、「どっちが強いか決めようや」という思いがあるそうだ。

「この道が正しかったんだ」と言いたい

九条が自分の強みとして挙げたのは、「かっこよさ」だ。

「一番かっこいいでしょ? 負けないっすよ」

俳優としての活動で培った演技力もネタに生きているという。さまざまな役を演じる経験を重ねたことで、自分のネタによりフィットする表現ができるようになった。特に、独特でキテレツな演技は他の芸人にはない武器だと語る。

そして九条にとって『R-1グランプリ』は、「獲らなきゃいけないもの」だという。

これまで何度かコンビの解散を経験してきた九条にとって、その挫折を成功に変える舞台が『R-1』だと考えている。コウテイ時代は「このコンビで売れる」と信じて漫才に打ち込み、『M-1』決勝にもあと一歩まで迫った。しかし解散によって、その目標は途切れてしまった。

解散後は「元コウテイ」という肩書きで紹介されることも多く、複雑な思いを抱えていたという。それでも今回、『R-1』決勝の舞台に立つことで、「やっと九条ジョーをお披露目できる」と語る。

『R-1』は、自分が一人で歩んできた道が正しかったと証明してくれる大会でもある。

だからこそ、この舞台で優勝し、「この道が正しかったんだ」と胸を張って言いたい――九条ジョーは、そんな思いを抱きながら決勝の舞台に挑む。