ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』。過去最多6,171人のエントリーの中から決勝戦(カンテレ・フジテレビ系、21日18:30～生放送)に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶の9人だ(※決勝戦ネタ順)。

ファイナリスト9人へのインタビューを、決勝戦前日まで紹介。コンビで活動するさすらいラビー 中田和伸にとって、『R-1』は普段とは少し違う感覚で臨める舞台だったという――。

さすらいラビー 中田和伸

名前を呼ばれて「頭が真っ白に」

決勝進出が決まった瞬間について、中田は「びっくりが100パーセントでした」と振り返る。コンビで挑む賞レースでは、人生を懸けるような重圧や、「ここで負けたらどうなるんだろう」という不安に追い込まれることも多かったというが、『R-1』では、いい意味で肩の力を抜いて挑めていたという。

それでも、「当たって砕けろという感じだったので、名前を呼ばれたときは頭が真っ白になりました」と、すぐに喜びが実感できたわけではなく、しばらくしてからようやく現実味が湧いてきたそうだ。

一方で、決勝進出が決まったことで、周囲の視線を意識してしまう瞬間もあったと明かす。「こいつ、何で決勝に行ってんだよと思われていたらどうしよう」と、不安が頭をよぎることもあった。

そんな中で見渡すファイナリスト9人の顔ぶれについては、「バラエティ豊かで、おもしろそうな大会」と率直に語る。自分がその中に入れていることを光栄に感じているようだ。

ただ、個人的に強い思い入れを持つ存在もいる。トンツカタンのお抹茶だ。中田はお抹茶のピンネタのファンだといい、「自分がウケても、お抹茶さんがスベったらその日はうれしくない」と笑う。お抹茶が輝き、さらに自分もいいネタができるのが理想だという。

また、決勝記者会見の裏では、同じくファイナリストの真輝志と「同期だね」と話す機会があった。以前から仲良くなりたいと思っていた相手で、その場でLINEを交換したものの、互いに人見知りでなかなか距離を縮められなかったという。決勝の舞台を通して、改めて関係を深めたいそうだ。

優勝して調子に乗ったところを叱られたい

中田が自分の強みとして挙げるのは、「一番気負っていないところ」。ここまで来られたこと自体がラッキーという感覚で臨めているからこそ、自然体でパフォーマンスができるという。

「ギラギラしてもいいことはないですから」

そして中田にとって『R-1グランプリ』とは、自分という人間が丸ごと試される舞台だという。ネタの内容だけでなく、立ち居振る舞いや声、空気感など、自分から発せられるすべてが評価される総合的な勝負だと捉えている。

さらに、そこにはもう一つの思いもある。中田の“師匠”ともいえる存在、ウエストランド・井口浩之の存在だ。井口は2025年の『R-1』に出場した際、「大爆笑をとったのに負けた」と語り、「誰が出るか、こんな大会」という言葉でも話題を呼んだ。

今回、中田が準決勝に進んだ際に「去年の井口さんのところまでは来ました」と報告すると、「全然一緒じゃねえわ!」とツッコミが返ってきたのだそう。決勝進出が決まったときも、発表から数分後にLINEが届いた。「調子に乗るなよ、とにかく地に足つけろ」。それも井口なりの愛情だと中田は受け止めている。

ただし、仮に決勝で結果を残したとしても、井口に褒められることは「0パーセント」だという。

「何かにこじつけて叱られるんで」

それでも構わない。どうせ叱られるなら、負けて叱られるより、優勝して調子に乗ったところを叱られたい――そんな思いを胸に、中田は決勝の舞台へ挑む。