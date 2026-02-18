ファミリーマートで販売中の「濃厚チーズinファミチキ」(258円)は、チーズがより濃厚になった季節限定の売れ筋商品。もちろんこのままでも美味しいが、さらに"追いチーズ"したら、どんな味わいになるのだろう? ファミリーマートと雪印メグミルクの担当者が、アレンジレシピについて紹介した。

相性抜群の「ファミチキ×チーズ」、チェダーチーズの割合を増やして復活

「濃厚チーズinファミチキ」は、ジューシーなチキンの中に、さらに濃厚になったチーズを閉じ込めた商品。ジュワッとジューシーなファミチキの旨みと、とろ～り濃厚なチーズを同時に味わえる。ファミリーマート 商品本部の和田健太郎氏は「昨年、販売したところ大きな反響をいただいた商品です。今年は熟成チェダーチーズの割合を増やしており、味わいがさらに濃厚でリッチになっています」と紹介する。

ファミリーマート 商品本部 FF部 ファストフーズ担当の和田健太郎氏

「濃厚チーズinファミチキ」×「さけるチーズ」でよりコク深い味わいに

雪印メグミルク 広域営業部の金曽佑香氏は「ファミチキ史上最も売れたフレーバーが、今回の濃厚チーズinファミチキだと聞いています。ファミチキ×チーズの相性の良さは、皆さんもご存知だと思います」、同社 乳食品事業部の勝山大地氏は「これまでチーズはそのまま食べる、あるいはパンの上に乗せて食べる、という食べ方が主流でしたが、近年ではお惣菜の上に乗せたり、洋生菓子に使ったりと用途が拡大しています」とし、ファミチキと雪印メグミルクのチーズの食べ合わせについて提案する。

(左から)雪印メグミルク 広域営業部 CVSグループの金曽佑香氏、雪印メグミルク 乳食品事業部 チーズグループの勝山大地氏

アレンジレシピに選んだのは、ミルクの味わいが特徴の「雪印北海道100 さけるチーズ」のプレーンタイプ。勝山氏は「電子レンジで温めると、伸びてとろけてより美味しくなります」と紹介。また金曽氏は「今回はファミチキの濃厚さ、コクを活かすためにプレーンタイプを選びましたが、スモーク味、コンソメ味、とうがらし味などで試しても面白いと思います」とする。

壇上では雪印メグミルクがキャンペーンなどで提供している、さけるチーズ「ボンバーカッター」を使って、雪印北海道100 さけるチーズを束状にし、濃厚チーズinファミチキの上に乗せたのち、電子レンジで1分間ほど温めた。

温めたあとの完成イメージ

実際に試食してみて、金曽氏は「これは贅沢ですね。さけるチーズ、ファミチキの中のチーズ、それぞれに香りも食感も違うため、味わいに深みが出たように思います」とし、勝山氏は「温めることでチーズの弾力が増しました。お肉、衣との相性も抜群に良くなったと思います。『こんなの絶対にうまいじゃん』で間違いないです」と太鼓判を押した。

試食した担当者も絶賛だった

商品イメージ

今回のコラボを記念して、「濃厚チーズinファミチキ」と最も相性の良い「さけるチーズ」のフレーバーを決める参加型キャンペーンが実施される。ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグと相性が良いと思う「さけるチーズ」のフレーバーを書いてリプライすると、抽選で10人にファミマポイント1万円相当が当たる。対象投稿は2月19日11:00に公開予定。キャンペーン期間は2月19日11:00～25日23:59までとなっている。

抽選で10人にファミマポイント1万円分相当をプレゼント