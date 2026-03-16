3月も折り返し。今週の後半は、関東から九州で桜の開花ラッシュとなりそうです。お天気のいい日にはSNS映えのするスイーツ片手に、近所のお花見スポットまで足をのばしてみてはいかがでしょうか？

2026年3月の新作5品まとめ(3月17日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで3月17日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年3月のスイーツ新商品まとめ

濃厚な味わいのチョコデニッシュ、有名パティシエ監修のタルト、ロールケーキ・タイプのミルクレープ、冷やして食べる、プリンのようなメロンパン、ウマ娘5周年ロールケーキなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「濃厚チョコデニッシュ」(158円)

価格 : 158円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

濃厚なチョコが味わえるデニッシュ。チョコクリームを包み込んだデニッシュに、チョココーチングとチョコクランチをトッピングしました。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ザ・タルト チョコレート&コーヒー」(298円)

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ザ・タルト チョコレート&コーヒー」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ピエール・エルメ アンソロジー」監修商品。チョコレートとコーヒーを合わせたタルトです。濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームの味わいを楽しめます。

【アルコール使用】

「ミルクレープロール」(243円)

価格 : 243円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームを使用した、ロールケーキ状のミルクレープです。なお同品には洋酒をしています。子どもやアルコールの弱い人は控えてください。

【アルコール使用】

「冷やして食べるくりーむメロンパン カスタードプリン風」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

冷やして食べるくりーむメロンパン。サクッとしたクッキー生地にカスタードクリームとカラメルフィリングを入れたまるでプリンのようなメロンパンです。

［ファミリーマート限定］

「島トレ 丸太チョコロールケーキ」(195円)

価格 : 195円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「ファミマで祝おう！ ウマ娘5周年！」対象商品。育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」内で行われる「島トレーニング」で出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキです。チョコチップ入りチョコクリームをチョコ味とコーヒー味の縞模様スポンジ生地で巻きました。

［数量限定］

まとめ

3月17日発売の新商品は、チョココーチングとチョコクランチをトッピングした「濃厚チョコデニッシュ」、チョコとコーヒーを合わせた「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ザ・タルト チョコレート&コーヒー」、北海道生クリームをブレンドしたホイップクリーム使用の「ミルクレープロール」、プリンのような仕立ての「冷やして食べるくりーむメロンパン カスタードプリン風」、ウマ娘「島トレーニング」の丸太の形をイメージした「島トレ 丸太チョコロールケーキ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。