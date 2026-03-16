農心ジャパンは4月20日、「辛ラーメン」シリーズの新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」(希望小売価格300円)を一部コンビニエンスストアで発売する。

「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」(希望小売価格300円)

SWICYな味わいの新商品が登場

韓国では、キムチを漬物としてそのまま食べるだけでなく「炒めたり、煮込んだり、蒸したり」と加熱しコクや旨み、甘みを引き出し調味料のような使い方をする。

同商品は、そんな「炒めキムチ」独特の甘味・酸味と、辛ラーメンの"うまからっ!"が融合した、世界的に人気となっている「SWICY(スワイシー)」(「Sweet」＋「Spicy」の造語)な味わいが特長。かやくには、食感が際立つキムチフレークと、彩り豊かなチンゲンサイを贅沢に使用した。

「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」(希望小売価格300円)

同商品では通常の熱湯調理に加え、韓国では一般的なレンジ調理を採用している。レンジで調理することで、辛ラーメンの特長でもある麺のもちもち感をより引き出す。

電子レンジ調理

先行体験キャンペーン開催

発売に先立ち、3月16日から先行体験キャンペーンを開催している。辛ラーメン公式Instagram・TikTok・Xをフォローし、キャンペーン投稿にいいね・リポストすると、抽選で合計120名(各SNS 40名ずつ)に、同商品をプレゼントする。応募期間は3月16日～3月22日23:59まで。