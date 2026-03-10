レインズインターナショナルが展開する「牛角食べ放題専門店」は3月9日から、「うなぎの石焼ビビンバ」と「厚切りハラミステーキ」を全国の店舗で提供している。

同メニューは、和の「うなぎ」と洋の「ステーキ」というごちそう素材を組み合わせたもので、進学や卒業、就職などお祝いごとが増える春に、特別な食事時間を楽しんでもらいたいという想いから誕生した。食べ放題の「牛角コース」(3,828円)、「黒毛和牛コース」(5,478円)で注文が可能。提供期間は4月22日までとなる。

食べ放題コース

焼肉×うなぎ「うなぎの石焼ビビンバ」

うなぎの石焼ビビンバ

うなぎの石焼ビビンバは、韓国を代表する料理のひとつである石焼ビビンバを和テイストで仕上げたメニュー。うなぎは炭火で4度焼き、4度タレ漬けをすることで、香ばしさと旨みが重なり合う味わいに仕上げた。うなぎの旨みを引き立てるため、あえてコチュジャンを使用していない。タレの香ばしさとごはん、ナムルの旨みが調和した、子どもでも食べやすいビビンバとなっている。

同メニューは熱々の石鍋で提供される。石鍋の熱によってごはんに香ばしいおこげが生まれ、焼肉店ならではの石焼ビビンバの醍醐味も味わえる。さらに、お好みで別添えの「黒煎り七味」を振りかければ、豊かな風味とピリッとしたアクセントが加わり、味わいの奥行きが広がる。

トリュフ香る赤ワインソース「厚切りハラミステーキ」

厚切りハラミステーキ

厚切りハラミステーキには、同店で人気の「王様ハラミ」を大胆に厚切りで使用している。ほどよくサシが入ったジューシーなハラミは、口に入れた瞬間、脂の甘味と旨味がダイレクトに広がる。美味しさをさらに引き立てるのが、トリュフ香る赤ワインソース。豊潤な香りとコク深い味わいが重なり合い、ハラミステーキの旨みをより一層引き立てる。

なお、トリュフ香る赤ワインソースは、20歳未満、妊娠・授乳期間、運転する人(自転車含む)などは使用を控えるよう呼びかけている。