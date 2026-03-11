中島大祥堂は3月2日、果実感を活かした焼き菓子「素材たっぷりオレンジケーキ」(149円)を全国で発売した。
同商品は、オレンジペーストを練り込んだしっとり柔らかな生地に、輪切りオレンジを贅沢にトッピングした。素材の持ち味を引き出すため、シンプルな配合にこだわり、口に含んだ瞬間に広がる爽やかな香りと、ほどよい甘さのバランスに仕上げている。
