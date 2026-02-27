ブルボンは3月3日、プチシリーズから「プチコーヒーサンド」と「プチサクふわせん」の2品を全国で発売する。

プチコーヒーサンド

「プチコーヒーサンド」は、小麦胚芽入りの香ばしいビスケットで、ほろ苦いクリームを挟んだ。「プチサクふわせん」は、青のりの香りと出汁の旨味が効いた、くちどけの良いせんべい。

プチサクふわせん

価格は両商品ともオープン。