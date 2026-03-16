フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)では、1週間通しの特別企画「春休み満喫!ぽかぽか遠足ウィーク」を、23～27日に放送。MCのハライチ(岩井勇気、澤部佑)と神田愛花、各曜日のレギュラーメンバーがスタジオを飛び出し、各地で“春の遠足”ロケを行う。

初日となる23日は「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」。ハライチと神田、伊集院光、横澤夏子、Travis Japanの松田元太、松崎涼佳アナウンサーら月曜メンバーが、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを訪れ、アトラクションや最新ショーなどを丸一日かけて体験する。

24日は群馬・草津温泉へ。ハライチと神田、ブラックマヨネーズの小杉竜一、花澤香菜、OWVの浦野秀太と中川勝就、小室瑛莉子アナウンサーが出演し、火曜人気企画「ギリギリ洗面器」を草津の名湯で行う“温泉旅”を展開する。番組初のお泊まりロケとなる。

25日は、ゴリエ(ガレッジセール・ゴリ)、ハリセンボン(近藤春菜、箕輪はるか)らとともに「MC・レギュラー激推し東京バスツアー」を実施。途中のランチタイムには、現在産休中の辻希美が登場し、手料理を振る舞う。

26日は神田愛花がガイド役となり、島崎和歌子、高橋大輔、白河れいらとともに地元・横浜を巡るバスツアーを敢行。高橋と村元哉中によるアイスショーの披露も。

最終日の27日は、アンジャッシュの児嶋一哉、真飛聖らと箱根へ。最新の芦ノ湖遊覧船、老舗の高級ホテルなど、箱根の魅力を満喫するが、実際に体験できるのは金曜名物企画「投扇興対決」を制した者のみ。投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。

また、おなじみの常連ゲストや、意外なサプライズゲストも登場。さらに、今春に『ぽかぽか』を卒業し、30～31日には24時間卒業ライブを予定しているSHOW-WAとMATSURIも出演。SHOW-WAは25日、27日に、MATSURIは24日、26日に登場し、各曜日の企画にちなんだスポットで熱唱のステージを届ける。

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