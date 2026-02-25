「夢をあきらめるな!」――その言葉を合言葉に集まった12人が、ついにドラマ主題歌という大舞台に立つ。

25日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)で、男性グループのSHOW-WAとMATSURIが、同局系ドラマ『夫婦別姓刑事』(4月14日スタート、毎週火曜21:00～)の主題歌を担当することが発表された。

SHOW-WA ＆ MATSURI

佐藤二朗、橋本愛がW主演を務める『夫婦別姓刑事』は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。『ぽかぽか』の生放送で、SHOW-WAとMATSURIの新曲「ジューンブライド」が初披露・生歌唱された。

SHOW-WAとMATSURIは、応募資格25歳以上という「夢をあきらめるな!オーディション」で3,000人以上の応募者の中から選ばれた、様々な経歴を持ったメンバー12人で結成。24年9月にSHOW-WAが、翌25年1月にMATSURIがメジャーデビューを果たした。25年6月にはSHOW-WA ＆ MATSURIの合同名義で1stシングル「僕らの口笛」をリリースし、第67回日本レコード大賞で新人賞を受賞するなど、快進撃が続いている。

コメントは、以下の通り。

◆SHOW-WA・寺田真二郎 コメント 「この度SHOW-WA ＆ MATSURI として、初めてドラマの主題歌に起用していただき、本当にありがとうございます。自分たちの楽曲が夢の１つでもあるドラマ主題歌に起用して頂けるなんて、メンバー皆、大変驚いております。

今回の楽曲『ジューンブライド』は、情熱的で心を揺さぶる秋元先生の歌詞と、一度聴いたら耳から離れない印象的なメロディが重なり合った、まさに“運命”を感じさせる一曲です。

SHOW-WAとMATSURI、総勢12人だからこそ表現できるスケール感と感情のグラデーションも大きな見どころ。ドラマの世界観とともに、楽曲の持つ力強さや切なさも感じていただけたらうれしいです。

12人でドラマをより盛り上げられるように力を合わせて頑張ります！！

毎週テレビの前でドキドキしてください！

そして、個人的なお話になりますが、わたくし寺田は、ドラマの舞台となる沼袋という町は、22年前に上京して一番最初に住んだ思い出の土地です。大変ご縁を感じており、今から放送が待ち遠しく楽しみです」