【3月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

3月10日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品や、不足しがちな栄養を補えるのむヨーグルトなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年3月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 384kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品、いちごのクッキーシューが登場です。いちごの甘酸っぱい味わいが存分に楽しめるこちらのシュークリーム。サクサクとしたクッキー生地と、爽やかないちごクリームのハーモニーが絶妙な一品に仕上がっています。

「Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 183kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらもICHIBIKOコラボ商品のショコラドーム いちごになります。いちごソース入りのミルククリームに、濃厚なコーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキ。チョコの甘みといちごの酸味が口のなかで溶け合う、見た目も華やかで贅沢な一品です。

「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ」(286円)

価格 : 286円

エネルギー : 164kcal

※沖縄地域のローソンでは297円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

続いてもICHIBIKOコラボ商品のいちごのロールケーキが登場です。いちごの甘酸っぱい味わいを存分に楽しめるこちらのロールケーキ。ふんわりとしたスポンジ生地といちごクリームが相性抜群で、春の訪れを感じさせてくれる上品なスイーツになっています。

「ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 252kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ICHIBIKO監修の、贅沢に3.5個分の苺を使用したサンドイッチが登場です。甘酸っぱい苺に、果肉入りの苺ホイップクリームを合わせた苺づくしのこちら。どこを食べてもフレッシュな苺の美味しさを堪能できる、満足感たっぷりのフルーツサンドになっています。

「1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ」(188円)

価格 : 188円

エネルギー : 127kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

1本で1日不足分の鉄分が補える、のむヨーグルト レモン&ナタデココが登場です。レモンのすっきりとした味わいに、ナタデココのコリコリとした食感が楽しいアクセント。忙しい毎日のなかで、手軽に美味しく栄養を摂りたい時にぴったりの一品になります。

まとめ

3月10日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」や「Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」、「ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用