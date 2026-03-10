【3月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
3月10日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品や、不足しがちな栄養を補えるのむヨーグルトなど、気になる品が多数ラインナップしています。
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」(265円)
価格 : 265円
エネルギー : 384kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品、いちごのクッキーシューが登場です。いちごの甘酸っぱい味わいが存分に楽しめるこちらのシュークリーム。サクサクとしたクッキー生地と、爽やかないちごクリームのハーモニーが絶妙な一品に仕上がっています。
「Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」(322円)
価格 : 322円
エネルギー : 183kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
こちらもICHIBIKOコラボ商品のショコラドーム いちごになります。いちごソース入りのミルククリームに、濃厚なコーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキ。チョコの甘みといちごの酸味が口のなかで溶け合う、見た目も華やかで贅沢な一品です。
「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 164kcal
※沖縄地域のローソンでは297円とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
続いてもICHIBIKOコラボ商品のいちごのロールケーキが登場です。いちごの甘酸っぱい味わいを存分に楽しめるこちらのロールケーキ。ふんわりとしたスポンジ生地といちごクリームが相性抜群で、春の訪れを感じさせてくれる上品なスイーツになっています。
「ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド」(497円)
価格 : 497円
エネルギー : 252kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ICHIBIKO監修の、贅沢に3.5個分の苺を使用したサンドイッチが登場です。甘酸っぱい苺に、果肉入りの苺ホイップクリームを合わせた苺づくしのこちら。どこを食べてもフレッシュな苺の美味しさを堪能できる、満足感たっぷりのフルーツサンドになっています。
「1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ」(188円)
価格 : 188円
エネルギー : 127kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
1本で1日不足分の鉄分が補える、のむヨーグルト レモン&ナタデココが登場です。レモンのすっきりとした味わいに、ナタデココのコリコリとした食感が楽しいアクセント。忙しい毎日のなかで、手軽に美味しく栄養を摂りたい時にぴったりの一品になります。
まとめ
3月10日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」や「Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」、「ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用