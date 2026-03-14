カズレーザーが、リフレッシュに対する自身の考えを明かした。「リフレッシュ自体あんまりいらない派」といい、疲れを取る時間を作るよりも、課題をすべて片付けた瞬間こそが一番のリフレッシュだと説明した。

カズレーザー

「リフレッシュ必要ですか?」

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で5日に公開された動画「【超強い】最強のリフレッシュ法 #323」では、「おすすめのリフレッシュ法」をテーマにトーク。

カズレーザー(メイプル超合金)が「リフレッシュ必要ですか?」「リフレッシュ自体あんまりいらない派というか」と話すと、松陰寺太勇(ぺこぱ)は「分かるな」とうなずき、「俺、家に帰ってきた時がリフレッシュやから」「仕事して、家に帰ってきて、『パパおかえり!』って娘が来て、一緒にブロックで遊んだり、それがリフレッシュ」と振り返った。

また、松陰寺が「それを遠くから、台所でごはん作りながら見てる嫁。全体の空気がリフレッシュ」と補足すると、カズレーザーは「もちろん家に帰ってきたら落ち着くな、楽だなとかはあるんですけど、リフレッシュしてる場合じゃないって思うことのほうが多い」といい、「(リフレッシュって)そんなにいるか? って。リフレッシュが必要なほど疲れてねえなのほうが多いかもしれないです」と自己分析。

さらに、カズレーザーが「課題とかを全部片付けた瞬間が一番リフレッシュ。『終わったー!』が最高のリフレッシュ」と続けると、松陰寺も「解放だよね」「なんかそれめっちゃ分かるわ。例えば、単独ライブ終わった瞬間とかめちゃくちゃリフレッシュしてる」と共感していた。