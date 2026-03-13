生瀬勝久、テレ東ドラマのイメージは…「そういう意味で出演が決まったときは嬉しかったです」

テレ東のドラマ『刑事、ふりだしに戻る』(4月17日スタート 毎週金曜21:00～21:54 ※※初回は15分拡大で21:00～22:09)の追加キャストが発表された。
板谷由夏、戸田恵子、生瀬勝久が出演
誠(濱田岳)の先輩で生活安全課の課長、10年前は誠と同じく強行盗犯係で、合気道が特技の熱血刑事だった川島久美を演じるのは板谷由夏。警察署の副署長で、かつては強行盗犯係の係長、少し流されやすいところはあるが、実は部下思いの黒崎淳を生瀬勝久。そして誠の前に突如として現れタイムリープの謎を語る、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子が演じる。
キャストコメントは以下の通り。
板谷由夏 コメント
Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
濱田岳さんのファンなので、ご一緒できると聞いてとても嬉しかったです。また、今まで演じたことのない役柄だったので、挑戦してみようと思いました!
Q.ご自身が演じる川島久美の注目ポイントや、見どころを教えてください。
川島は、「合気道の達人」と言うことで、初挑戦ではありますが練習で少しずつ習得し日々イメージトレー ニングもしております。合気道シーンもご注目ください!
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
今までにないような珍しいタイムリープ作品だと思うので、是非放送を楽しみに待っていてください! 本作品の出演者は男性陣が多いのですが、負けじと存在感を出して楽しんで撮影に挑みます。
生瀬勝久 コメント
Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレビ東京のドラマのイメージが自分の中にあって、非常にチャレンジングで他の局とはドラマの作り方が 違うイメージなんですよね。そういう意味で出演が決まったときは嬉しかったです。久しぶりのテレビ東京 のドラマ出演なのでとても楽しみです。
Q.ご自身が演じる黒崎淳の注目ポイントや、見どころを教えてください。
現場に入ってから共演者の皆さんと作り上げていきたいと思っています。
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
僕が出るんだから面白いに決まってますよ! ぜひ見てください!!
戸田恵子 コメント
Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
主演の岳ちゃんは子供の頃から共演経験があり、今回久しぶりに一緒に仕事をできることがすごく嬉しかっ たです!
Q.ご自身が演じるリリーの注目ポイントや、見どころを教えてください。
最初は全体のナレーションを務めると聞いていたのですが…少し出ることになり、ドラマでこのような不思 議な役を演じることは滅多にないので面白い役を頂いたなと思っています。話の内容もコミカルだけど意外 とシビアな面もあり、台本を読んでとても面白いと思いました。
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
タイムリープものがお好きな方は十分楽しめる世界観で、今までにあまりないような作品に出来上がるので はないかなと、とても期待しています。
【編集部MEMO】
山梨県警古田署の刑事・百武誠(濱田岳)は、その影の薄さから通称「モブさん」と呼ばれている。10年前に最愛の恋人・美咲(石井杏奈)を事件で亡くして以来、出世街道を突き進む同僚・吉岡(鈴木伸之)を横目に、冴えない日々を送っていた。そんなある日、凶悪犯を追い詰めた現場で、誠はあえなく撃たれてしまう……。しかし、次に目を覚ますと、そこは10年前の2016年だった。この先に起こる出来事をすでに知る誠は、10年分の経験を武器に、今度こそ最愛の彼女を守り、自らの運命を変えるべく奔走する。するとその裏に存在していた警察組織の闇が明らかに――。二度目の人生、果たして彼は「人生の主人公」になれるのか。