人妻好き社長と不倫、金と社会的地位に強く執着、正体を知るや否や態度を一変…風吹ケイがドラマ『いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲』出演「良い意味で色んな展開が待っている」

テレ東のショートドラマ『いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会長―』(ショートドラマ配信アプリ「TopShort」ほかにて近日配信開始)の追加キャストが発表された。

風吹ケイら追加キャスト

今回追加キャストで発表となったのは石井一彰、風吹ケイ、山口竜央、喜内優心、野田孝之輔の5名。記憶を失った大和(中村優一)が務める会社の社長・神谷亮介を石井一彰、大和の妻で神谷と不倫関係にある佐藤萌乃を風吹ケイ、ミコシバホールディングスのライバル、クロイワグループの会長・黒岩慎一郎を山口竜央、クロイワグループの御曹司を喜内優心、任侠団体の親玉を野田孝之輔が演じる。

キャストコメントは以下の通り。

石井一彰 コメント

オファーを頂いた時は何というか、、、こわいと思いました(笑)。これは挑戦になるぞと。悪役を演じる事に関しては自分の中にあるものと、ロールモデルにないキャラクターとを混ぜ合わせて演じてみようと思って挑みました。ストーリーの展開がはやく、クセの強いキャラクターが渋滞しています。楽しんでいただけたら嬉しいです。

風吹ケイ コメント

はじめまして、佐藤萌乃役で出演しております風吹ケイです。今回オーディションだったのですが、監督がすぐに決めてくれたという話を聞き本当に嬉しかったし自信になりました。脚本はぼーっとしてると着いていけなくなるほど良い意味で色んな展開が待っているので、視聴者の皆様には是非見逃さないようにしていただきたいです。お楽しみください。

山口竜央 コメント

縦型ショートドラマは初出演でしたが、台本を読んで是非やってみたいと思った役でしたので凄く嬉しかったです。特技の殺陣もありましたからワクワクしました。二日間と少ない撮影日数でしたが、楽しく撮影ができました。いつまでも続いたらいいと思いましたが寂しくオールアップでした。ストーリーも面白く、出演者の皆様も魅力的な作品になっています。縦型ショートドラマの歴史に残る作品です。乞うご期待です。

喜内優心 コメント

今回のお話をいただいた瞬間、これまで演じたことのない狂気に満ちた彼にとても強く惹かれました。「命を懸けたゲームを純粋に楽しむサイコパスな金持ち」この難役をどう表現するか何度も試行錯誤しつつ、言葉の一つひとつに神経を研ぎ澄ませて臨んだ、ひりひりするほど緊張感のある時間の連続でした。共演者やスタッフの皆さんと作り上げたこの大切な作品の異様な空気感とスリルを、ぜひ最後まで味わってください!

野田孝之輔 コメント

台本の初見、全57話すべてにフックがある息もつかせぬ展開! 最終話まで一気読みでした。そんな作品の真田亮という癖の強いワル役を演じました野田孝之輔です。その権謀術数渦巻くストーリーからは思いもよらず、撮影現場は本当にホスピタリティに溢れる素敵なチームで、スタッフの皆様と一丸となれたと思います。そんな現場からうまれた激アツの作品、どうぞご期待ください!

追加キャストが演じる役詳細は以下の通り。

神谷亮介

記憶を失った大和が務める会社の社長。金と権力に固執し、弱者を徹底的に利用しようとする性格。会社で権力を振り翳しており、日常的に大和をパワハラで追い詰め「底辺のゴミ」と見下している。派手な女遊びをしており人妻好き。大和の妻・萌乃と不倫関係にある。

佐藤萌乃

大和の妻で、神谷と不倫関係にある。神谷と共に「萌乃が3年前に大和を助けた」と思わせることで恩を売り、こき使ってきた。金と社会的地位に強く執着しており、大和を貧乏人と見下していたが、彼の正体を知るや否や態度を一変させ、媚びを売り始める。自己中心的で計算高く、自分の利益のためなら平気で他人を利用し、裏切ることを厭わない。

黒岩慎一郎

ミコシバホールディングスのライバル、クロイワグループの会長。息子・翔輝に降りかかった事態を知り、大和に復讐を試みるが……。

黒岩翔輝

クロイワグループの御曹司。手段を選ばないサイコパスで狂気に満ちた冷淡な性格。大和に勝負を挑むが……。

真田亮

任侠団体の親玉。三年前に、大和を事故死に見せかけた黒幕の一人。大和が記憶を取り戻してからは、抗争を引き起こしてミコシバグループを乗っ取ろうと暗躍する。

