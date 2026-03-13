『M-1グランプリ2025』王者のたくろうが、フジテレビ系バラエティ特番『ENGEIグランドスラム』(21日21:00～)に初出演する。

今回は、エバース、ココリコハナコ(ココリコ×ハナコ)、ジャパン(ジャングルポケット×パンサー)、タカアンドトシ、たくろう、チョコンヌ(チョコレートプラネット×シソンヌ)、ナイツ、NON STYLE、バイきんぐ、爆笑問題、ハライチ、ヨネダ2000、レインボー、ロッチ(※以上、五十音順)が生出演。直前に生放送される『R-1グランプリ2026』で優勝を勝ち取ったばかりのピン芸人がスタジオに登場し、ネタを生披露する。

ほぼ皆勤賞の爆笑問題をはじめ、ナイツ、NON STYLE、バイきんぐ、ハライチ、ロッチといった常連組はもちろんのこと、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう、同大会ファイナリストのエバース、ヨネダ2000、『キングオブコント2025』ファイナリストのレインボーら、昨年のお笑い賞レースで輝かしい成績を収めた精鋭たちが登場。

さらに、ココリコとハナコによる「ココリコハナコ」、ジャングルポケットとパンサーによる「ジャパン」、チョコレートプラネットとシソンヌによる「チョコンヌ」という、腕利きのコント師たちによるスペシャルユニットもお目見え。また、タカアンドトシが2019年3月30日放送の第12弾以来、7年ぶりに出演する。

たくろうのコメントは、以下の通り。

──『ENGEIグランドスラム』初出演となるお二人ですが、出演が決まったときのお気持ちは?

きむらバンド「とにかく“うれしい”の一言ですよね。『ENGEIグランドスラム』みたいな、“選ばれた芸人だけが出られる番組”に出演できるというのは、漫才師としてはやっぱりとても光栄なことなので」

赤木裕「昔からずっと見てきましたが、全く自分たちの手が届かない位置にあった番組なので、ようやく手が掛かって、ようやくよじ登ることができました。めちゃくちゃうれしいです」

──『ENGEIグランドスラム』という番組に対して、どんなイメージを持っていますか?

きむら「なんか、おしゃれな感じがありますよね。番組特製のピンバッジがあるじゃないですか、あれって出演者はいただけるんですよね? 実はかなり楽しみにしてます(笑)」

赤木「それと、司会のナインティナインさんと松岡茉優さんのイメージも強いですよね」

きむら「確かに。3人とも、お客さんと一緒に楽しそうにネタを見てくださっているイメージ」

赤木「そう考えると、漫才やってるときに、自分の視界にあの3人が入ってきたらと思うと、緊張しますね…おそらく当日は僕、ネタ飛ばします」

きむら「やめてください! 最悪、目をつむって漫才してください(笑)」

──他に、生放送に向けて楽しみにしていることはありますか?

赤木「楽しみよりも、緊張の方が大きいかもわからないですね。生放送は、言ったらあかんことを言ったら大変なことになりますから。言ったらあかんことを言ったらあかんので、言ったらあかんことを言わんようにしたいと思います」

きむら「なんか今、言葉がぐるぐる回ってたけども(笑)。とにかく、言ったらダメなことは絶対に言わない! その鉄の掟を守りましょう!」

赤木「でも、ギリギリのところまでは攻めたいですよね」

きむら「やめなさい!」

赤木「『ENGEIグランドスラム』では、ずっと爆笑問題さんを見てきてますから。われわれも出るからには、ギリギリまで攻めないと。なんなら太田(光)さんみたいに、ちょっと客席にも降りてみようかな」

きむら「え～っ、赤木が?」

赤木「一歩だけ。片方の足を一歩だけ、舞台から客席の方に出してみるわ」

きむら「何の意味があんねん(笑)」

──では最後に、3月21日の生放送を楽しみにしている視聴者の皆様に、メッセージをお願いします。

きむら「憧れのステージで漫才をさせていただきます。ご覧になってくれる方々に、“こいつら、『M-1』でやってたネタ以外にも面白い漫才をやってるんやな”と思ってもらえるように頑張ります!」

赤木「僕は今、舞台衣装の膝に穴が開いている状態なので、生放送当日までには、なんとかふさいでおきたいと思います。『ENGEIグランドスラム』の舞台に、膝に穴が開いたまま出るわけにはいかないんで」

きむら「そらそうやけど(笑)。新しい衣装を買うんやなくて、穴をふさぐわけね」

赤木「はい、今のところふさぐ方向で考えています。縫うなり、アップリケを貼るなり、絶対にふさいでいこうと思っております」

きむら「頑張って間に合わせてください(笑)」