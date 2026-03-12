「でっかくなっちゃった」で大ブレイク　マギー審司、現在のギャラ事情「30分のステージで…」

「でっかくなっちゃった」で大ブレイクしたマギー審司が、現在の仕事やギャラ事情について語った。現在は営業を中心に活動しており、「30分のステージで、日本人平均の給料1カ月分」と具体的な収入の目安を口にした。

    (C)AbemaTV,Inc.

マギー審司のギャラ事情

5日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり(誇示売り)企画」を実施。師匠・マギー司郎に弟子入りし、絶妙な“ゆるい手品”と耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」で大ブレイクしたマギー審司が登場した。

現在は名古屋を拠点に活動しているマギー審司のもとを訪れ、番組スタッフは「『でっかくなっちゃった』の耳のライセンス売りません?」と持ちかける。

突拍子もない提案に、マギー審司は「ちょっと何を言ってるんですか……?」と困惑しながらも、「僕、耳で生活してる人間ですよ」と返答。耳グッズの印税について「年間2～3万円」と現状を明かした。

一方で、大ブレイク当時の勢いはすさまじく、「東急ハンズ1店舗で3000個売れたんです」「当時1個600円で1カ月180万円、そう計算すると、(年間売上は)億はいってるんです」と振り返った。

また、現在の活動の中心は営業だと言い、「テレビ出てないと死んだと思われる」と苦笑しつつも、「30分のステージで、(日本人)平均の給料1カ月分」「営業は月に2～3本」というギャラ事情も語った。

ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、この番組が芸能界復帰後初の番組MCとなる小島瑠璃子と、平成ノブシコブシの吉村崇が務める。

