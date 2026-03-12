俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、きょう12日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』で、「ゴチになります!27」に参戦。料理の値段をすべて知っている“ライアー”を見破る心理戦で、出演者たちは互いの表情や仕草を徹底観察。「佐野君が火照ってる」「鼻が膨らんだ」など疑惑が飛び交い、スタジオは疑心暗鬼の空気に包まれる。

ゴチバトルの舞台は、東京・銀座にある独創的中国料理店「飛雁閣」で、設定金額は2万4,000円。自腹総額は約19万円に及ぶ。

生見は5年ぶりの参戦となるが、オープニングでは「まさか今日の仕事は『ぐるナイ』だとは思わなかった」と発言し、出演者から総ツッコミを受ける。一方、亀梨は初参戦から17年で今回が6度目。「何度かお支払いさせてもらっています」と語るが、今回はどうなるのか。

今回行われるのは、年に一度の恒例企画「ライアーゴチ」。参加者のうち1人だけが、すべての料理の値段が書かれたタブレットを引く“ライアー”となり、周囲に悟られないようにゴチバトルを進める。ビリになった人はライアーを指名でき、見事当てればライアーが自腹になるというルールだ。

バトルが始まると、出演者たちは互いのリアクションを細かく観察。

せいやが「亀梨さんそんなに目潤ってた?」と疑問を投げかけると、生見は「せいやさんの鼻が膨らんだ」と反撃。さらに倉科カナが「佐野君も顔赤くなってない?」と指摘し、亀梨も「佐野君が火照ってる」と続けたことで、疑惑の視線が佐野勇斗に集中する。

一方で佐野も倉科に「リアクション薄」とけん制。さらに亀梨は、白石麻衣がこまめにタブレットを確認している様子にも注目するなど、疑心暗鬼の心理戦が展開されていく。

また、年末の音楽番組で面識があったという亀梨と佐野のエピソードから、佐野が亀梨に“ば・く・れ・つダンス”をリクエスト。増田貴久も加わり、一夜限りのトリオによるダンスコラボが実現する。キレのあるパフォーマンスに「格好いい!」と歓声が上がるが、最後の決めポーズでは思わぬハプニングも起こる。

さらに亀梨は、KAT-TUNのラストライブ後に赤西仁と飲みに行った際、偶然増田と遭遇し“臨時同期会”になったという裏話も披露。そこから増田のある情報も明かされ、スタジオは盛り上がりを見せる。

生見は、最近気づいたという「歯を見て誰だか分かる」という特技を披露。有名人の“歯だけ”を見て当てる新感覚クイズも行われ、出演者全員が「おもろ!」と盛り上がる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（3月12日放送前時点）

第1位：せいや 0円

第1位：倉科カナ 0円

第1位：佐野勇斗 0円

第4位：白石麻衣 2万4,000円

第5位：岡村隆史 2万5,650円

第6位：増田貴久 39万 450円



