2026年3月の新作5品まとめ(3月10日発売予定)

本記事ではミニストップで3月10日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ミルクやホイップを使ったスイーツやパンをはじめ、ピリ辛の麺メニューやごはんメニューなど、気分に合わせて楽しめる新商品が登場しています。

ミニストップ2026年3月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「プルコギキンパ風巻寿司5巻」(386.64円)

価格 : 386.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

具材の食感とごまの香ばしい風味が楽しめる、食べ応え十分な「プルコギキンパ風巻寿司5巻」(386.64円)は、蒸し鶏のキムチと牛そぼろプルコギ和え、小松菜のナムル、刻み大根などを合わせて巻いています。

「あとひく辛さ! 冷し担々まぜそば」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ピリっと辛い味わいの「あとひく辛さ! 冷し担々まぜそば」(537.84円)は、スパイスをきかせた大豆ミンチ炒めともやしのラー油和え、青ねぎ、ラー油、白ごま、唐辛子をトッピングしています。

「旨辛! 豚キムチ焼うどん」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

豚キムチと野菜炒めをトッピングした「旨辛! 豚キムチ焼うどん」(464.40円)は、寒い日にも暖かい日にも美味しく食べられる、ピリ辛い味わいに仕上がっています。

「牛乳仕込みのミルクチュロッキー」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

ほんのり甘く、さっくりとした食感の「牛乳仕込みのミルクチュロッキー」(149.04円)は、牛乳を仕込み、シンプルな味わいに仕上がっています。

「しあわせクレープ 北海道ミルク」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「しあわせクレープ 北海道ミルク」(235.44円)は、練乳ミルクムースと練乳ソース、北海道産純生入りクリームを、もちっとした食感の皮で丁寧に包んだクレープです。

まとめ

3月10日発売の新商品は、ピリ辛い味わいを楽しめる「プルコギキンパ風巻寿司」「冷し担々まぜそば」「豚キムチ焼うどん」や、ミルキーでマイルドな味わいの「しあわせクレープ」「ミルクチュロッキー」など、バリエーション豊富なメニューがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

