【3月10日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年3月の新商品5品まとめ(3月10日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年3月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな, 食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ガーリックバター チキンステーキ弁当」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 682kcal

※九州地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ジューシーに焼き上げたチキンステーキに、ガーリック醤油ソースをかけバターをトッピングした食べ応えのある「ガーリックバター チキンステーキ弁当」が登場です。バターの濃厚なコクとガーリックの香りが食欲をそそるこちら。ガッツリと食べたい時に最適な、満足度の高いお弁当に仕上がっています。

「焼きさば&鶏から弁当」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 547kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

店炊きごはんと相性抜群な、ふっくらとした塩さばと鶏から揚げがいっしょになった「焼きさば&鶏から弁当」が登場。お肉とお魚の人気おかずを一度に楽しめる、贅沢な盛合せ内容になっています。お店で炊いたふっくらごはんと一緒に、素材の旨みを堪能してみてはいかがでしょうか?

「はみでるバーガー メンチカツ」(225円)

価格 : 225円

エネルギー : 499kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ボリュームのあるメンチカツを贅沢に使用した「はみでるバーガー メンチカツ」が登場です。バンズからはみ出すほどの大きなメンチカツがインパクト抜群な一品。一口食べれば肉の旨みが広がる、食べ応えに大満足間違いなしのバーガーになっています。

「大きなおにぎり チャーシューマヨネーズ」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 323kcal

※北海道・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘辛い醤油だれとマヨネーズを和えたチャーシューをたっぷりと包み込んだ、大きなおにぎりが登場です。チャーシューの旨みを引き立てる玉ねぎの食感がアクセント! 一つでしっかりとお腹を満たしてくれる、ボリュームと満足感たっぷりの一品に仕上がっています。

「パリパリチキン」(268円)

価格 : 268円

エネルギー : 180kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホットスナックからは、皮はパリパリ! 肉はジューシーな「パリパリチキン」が登場です。シンプルな塩味で仕上げることで、鶏肉本来の旨みを存分に引き出したこちら。おかずのプラス一品やおやつ, おつまみにもぴったりな一品になっています。

まとめ

3月10日発売の新商品は、「ガーリックバター チキンステーキ弁当」や「はみでるバーガー メンチカツ」、「パリパリチキン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用