フジテレビの動画配信サービス・FODでは、初回登録者を対象に月額料金が200円になる「FOD 初回200円『あなたのための、ドラマがある。』春キャンペーン」を、11日から開始した。期間は4月2日17時59分まで。

キャンペーン期間中にFODプレミアムへ新規入会すると、最初の1カ月間の料金が通常より大幅に割引され、200円で利用できる。対象はFODプレミアムに初めて登録するユーザーで、スタンダードコースを選択した場合に適用される。

FODでは、フジテレビのドラマを中心に、バラエティ、アニメ、映画、スポーツなど10万本以上の作品を配信。さらに200誌以上の雑誌が読み放題となるほか、70万冊以上の電子書籍も楽しめる。

特設ページでは、話題作から過去の名作まで幅広いドラマをラインナップ。『愛の、がっこう。』『いちばんすきな花』『119エマージェンシーコール』といった近年の話題作に加え、『踊る大捜査線』『リッチマン、プアウーマン』などの人気ドラマも配信される。さらに、『101回目のプロポーズ』の続編となる『102回目のプロポーズ』もラインナップに含まれている。

今回のキャンペーンは「あなたのための、ドラマがある。」をメッセージに掲げ、ドラマが人生の中で大切な何かをそっと手渡してくれる存在であるという思いを込めて実施。

また、FODプレミアム会員向けの特典として、毎週金曜日にTOHOシネマズで映画を割引価格で鑑賞できる「FODフライデイ」も引き続き提供。一般料金2,000円の映画を1,200円で鑑賞でき、会員本人と同伴者1人まで利用可能となっている。