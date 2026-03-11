日鉄興和不動産は3月30日、「品川インターシティ」の商業エリアをリニューアルオープンする。

品川インターシティ

今回のリニューアルでは、飲食店とダンススタジオを含む10店舗が新たにオープンする。平日は周辺で働くオフィスワーカーを中心に、ランチや仕事帰りのコミュニケーション、会食など多様なビジネスシーンに対応。休日は近隣居住のファミリー層や、趣味やイベントで品川を訪れる来街者が、食事やカフェ利用を通じてゆったりと過ごせる場として展開する。

食でつながるフードホール

中でも注目は、多彩な食の魅力を一堂に集めた食でつながるフードホール「SHINATERRACE KITCHEN」。各店舗専用席と合わせ105席298.12㎡の広さを備える店内には、ジャンルにとらわれない個性豊かな店舗が揃い、日常のランチから仕事帰りの一杯まで、さまざまなシーンに応える食体験を提供する。また、テイクアウトにも対応しており、屋内のアトリウムや屋外のセントラルガーデンなど、施設内の多様な空間で楽しめる。営業時間は11:00～23:00まで(各店舗により異なる)。

SHINATERRACE KITCHEN

日本最大規模ブルワリーレストランが誕生

日本最大規模の駅直結ブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」が誕生する。店内には醸造所を併設し、ヤッホーブルーイングのブルワーが醸造を担当。タンクから樽詰め仕立ての究極にフレッシュなビールを味わえるのはもちろん、約30のタップを備えたアイランドバーやDJブースなど、"ここでしか体験できない"仕掛けを随所に取り入れた空間演出も魅力。限定ビールはもちろん、ビールとの相性を考えて作られたペアリングフードも多数用意している。

その他の新規出店テナントを一部紹介

4月上旬には、日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍する「SEGA SAMMY LUX」(セガサミーグループ運営)がダンススタジオをオープン。「SEGA SAMMY LUX」の現役メンバーによる特別レッスンを一部のカリキュラムで実施し、ここでしか味わえない体験を提供する。

STUDIO LUX

他にも、丸の内の人気店「焼鳥さむしん」や、香り高いスパイスカレーとビールが進む多彩なタパスが楽しめる「Spice Theater」、食べログ百名店にも選ばれた餃子の名店「野方餃子」、カスタムサラダ専門店「クリスプサラダワークス」、うどんや揚げたて天ぷら、天丼が楽しめる「おだしうどん かかや」などが出店する。

焼鳥さむしん そのに (左)「おまかせ梅 5本串」(1,600円)/(右)「土鍋で炊く愛媛県宇和島の鯛茶漬け」(1,980円)

Spice Theater (左)「スパイスシアタースペシャル」(1,400円)/(右)「ポテサラ」(500円)

野方餃子 品川酒家 (左)「麻辣担々水餃子」(798円)/(右)「麻婆豆腐」(1,198円)

おだしうどん かかや 品川インターシティ店 (左)「かかやの上天丼」(1,680円)/(右)「サーモンといくらの炙り明太子うどん」(1,480円)

クリスプサラダワークス 品川インターシティ店 (左)「クラシック・チキンシーザー」(1,478円～)/(右)「ウスウェスタン・コブ」(1,910円～)

グランドオープン記念

グランドオープンを記念し、3月30日・3月31日の2日間には、各店舗おすすめ商品が470円均一(税抜)となる「SHINAGAWA 470(シナマル)プライス!」の実施が予定されている。

また、オープン後の4月5日には、「SHINAGAWA BLOOM & BEATS」を開催する。個性豊かな新テナントによるメニューの提供に加え、D.LEAGUE所属チーム「SEGA SAMMY LUX」のメンバーによるダンスパフォーマンスなど、この日しか味わえない特別な体験を届ける。